盛讚立陶宛抗中俄援烏 游錫堃：樹立民主自由典範

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（中央社記者郭建伸台北22日電）立法院長游錫堃今天下午在立陶宛的台灣論壇午餐演講會演說，表示台灣與立陶宛都對鄰國威權政體侵略意圖保持警覺，並盛讚立陶宛力抗俄羅斯及中共威脅並援助烏克蘭，為全球樹立守護民主自由典範。

游錫堃17日從台灣出發，18日抵達捷克訪問至21日， 21日離開捷克途經波蘭轉機，前往下一站立陶宛；他22日下午則在「立陶宛-台灣論壇」的午餐演講會發表演說。

游錫堃表示，立陶宛去年7月宣布同意設立「駐立陶宛台灣代表處」，立即受到中國強大的恫嚇與壓力，包括召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使等；儘管如此，立陶宛仍然展現堅定的立場積極捍衛主權獨立，不畏懼戰狼外交威嚇，「台灣代表處」得以在11月18日正式成立。

游錫堃提到，立陶宛的魄力，還展現在對烏克蘭不遺餘力的聲援與援助上，為全球樹立守護民主自由的典範。

游錫堃也說，感謝立陶宛去年在新冠疫情緊繃、防疫物資缺乏時，繼美國、日本之後贈送台灣約26萬劑新冠疫苗，不僅是全球第3個，更是歐洲第一個雪中送炭給台灣的國家。

游錫堃提到，台灣與立陶宛一樣共享民主、自由與人權的普世價值，也都對鄰國威權政體虎視眈眈的侵略意圖，保持著警覺；中國一再聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，其實依國民主權原理與聯合國憲章的民族自決精神，台灣人一人一票直選自己的國會及總統，更經歷三次政黨輪替，早已是主權獨立的國家。

游錫堃表示，台灣與立陶宛一樣，是崇尚自由民主的國度，與中國截然不同，在多項指標中，台灣的民主指數與自由程度都名列前矛。

游錫堃表示，台灣作為民主陣營對抗專制政權的前線國家，會持續捍衛民主、自由、人權等普世價值，並堅定反對任何危及區域安全的侵略性行為，而確保台灣安全即是確保全球的公共利益。

游錫堃表示，立陶宛力抗俄羅斯及中共威脅，堅定的信念與膽識，已為全球民主立下珍貴的典範，他代表立法院感謝立陶宛國會及全體人民對台灣的支持與關心。（編輯：林興盟）1110722