更多編輯台推薦新聞：
721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相
兩岸

721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

游錫堃轉機 與波蘭眾院友台小組主席安佐會面

2022/7/22 00:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇龍麒台北22日電）立法院長游錫堃目前正在歐洲訪問，他21日離開捷克到波蘭轉機，候機時與波蘭眾議院友台小組主席安佐（Waldemar Andzel）會面，游錫堃邀請波蘭國會台灣的好朋友訪問台灣，期待不久後能在台灣見。

游錫堃17日從台灣出發，18日抵達捷克訪問至21日， 21日離開捷克前往下一站立陶宛，中途前往波蘭轉機。

游錫堃在臉書表示，21日下午從捷克前往立陶宛訪問的途中，先到波蘭轉機，候機時與訪團成員一同會見波蘭眾議院友台小組主席安佐，安佐曾兩度訪問過台灣，還是福爾摩沙俱樂部的共同主席，是知台且友台的台灣好朋友。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

游錫堃說，波蘭除了支持台灣之外，在現仍未平息的烏俄戰爭中，更是力挺烏克蘭的領導角色，還鼓勵其他民主國家要一起幫助烏克蘭，抵抗俄羅斯，不能夠讓烏克蘭成為俄羅斯的附庸國。這不僅攸關全歐洲的利益，也會影響全世界自由民主陣營的生活。他說，對於波蘭有這樣的勇氣，真的很感動。

游錫堃表示，誠摯邀請波蘭國會台灣的好朋友訪問台灣，期待不久後能在台灣見。（編輯：楊昭彥）1110722

游錫堃
游錫堃訪問立陶宛 將晤國會議長參訪民主聖地 捷克參院前議長柯佳洛挺台猝逝 游錫堃獻花致敬
安佐
孫安佐涉製槍未遂案 二審仍判公訴不受理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族