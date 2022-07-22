游錫堃轉機 與波蘭眾院友台小組主席安佐會面

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（中央社記者蘇龍麒台北22日電）立法院長游錫堃目前正在歐洲訪問，他21日離開捷克到波蘭轉機，候機時與波蘭眾議院友台小組主席安佐（Waldemar Andzel）會面，游錫堃邀請波蘭國會台灣的好朋友訪問台灣，期待不久後能在台灣見。

游錫堃17日從台灣出發，18日抵達捷克訪問至21日， 21日離開捷克前往下一站立陶宛，中途前往波蘭轉機。

游錫堃在臉書表示，21日下午從捷克前往立陶宛訪問的途中，先到波蘭轉機，候機時與訪團成員一同會見波蘭眾議院友台小組主席安佐，安佐曾兩度訪問過台灣，還是福爾摩沙俱樂部的共同主席，是知台且友台的台灣好朋友。

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游錫堃說，波蘭除了支持台灣之外，在現仍未平息的烏俄戰爭中，更是力挺烏克蘭的領導角色，還鼓勵其他民主國家要一起幫助烏克蘭，抵抗俄羅斯，不能夠讓烏克蘭成為俄羅斯的附庸國。這不僅攸關全歐洲的利益，也會影響全世界自由民主陣營的生活。他說，對於波蘭有這樣的勇氣，真的很感動。

游錫堃表示，誠摯邀請波蘭國會台灣的好朋友訪問台灣，期待不久後能在台灣見。（編輯：楊昭彥）1110722