游錫堃訪問立陶宛 將晤國會議長參訪民主聖地

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（中央社記者陳韻聿倫敦21日專電）立法院長游錫堃率領的訪問團今天稍晚將抵達立陶宛，訪問期間將接受國會議長希米利特款宴、與兩位副議長會面，並參觀前身為KGB大樓的博物館等自由民主運動地標。

游錫堃及朝野立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲等人結束捷克訪問行程後，今天轉往立陶宛。根據立陶宛國會網站及其他公開資訊，一行人今晚將接受希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）款宴，明天上午預計在國會的「憲法廳」與副議長莫庫奈伊特（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）、薩烏達古（Pauliumi Saudargu）以及國會外交委員會和歐洲事務委員會成員會面。

訪問行程預定23日結束。期間游錫堃一行人除了規劃與立陶宛各界友台人士會晤，並將參訪維爾紐斯大學（Vilnius University）、電視塔、位於前蘇聯特務機關國家安全委員會（KGB）大樓內的「占領與自由之戰紀念博物館」（又稱為「大屠殺受難人紀念博物館」）等，與1989年「波羅的海之路」及其他反抗蘇聯占領、爭取自由民主相關的重要歷史地標。

維爾紐斯大學內設有與台灣國家圖書館合作建置的「台灣漢學資源中心」。「占領與自由之戰紀念博物館」的外牆與內部展示則主要呈現1940年代中期至1990年代初恢復獨立前立陶宛先是遭德國納粹、接著遭蘇聯政權占領和壓迫並不惜流血反抗的歷史。博物館保留KGB當年不法關押刑求與秘密槍決的場景。

立陶宛智庫「東歐研究中心」（EESC）政策分析師白瑞格（Raigirdas Boruta）接受中央社採訪時說，7月以來，台灣有兩個高階代表團訪問立陶宛，這彰顯台灣對台、立關係的重視。

白瑞格說，另一方面，考量立陶宛與中國的關係持續緊張，立方願承受風險接待台灣高階訪團，也凸顯立方對持續發展對台關係以及實踐「價值觀外交」的承諾。

白瑞格提到，游錫堃把參訪立陶宛反抗運動地標納入正式行程，關注立陶宛複雜、充滿傷痛的歷史，這勢必有助促進立陶宛社會對台灣的良好印象與親近感。

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根據博物館對立陶宛媒體發出的採訪通知，明天下午是首次有台灣代表團正式參訪博物館，別具歷史意義。有鑑於博物館在立陶宛歷史的特殊地位，館方歷年接待多位國家元首、國會議長、大使等。

本月稍早，外交部次長曾厚仁、駐美代表蕭美琴以及立法委員邱志偉、林靜儀受邀出席由立陶宛國會主辦的立美建交百年論壇、發表演說、與多國政要互動，隨後並參加由立陶宛外交部舉辦的跨國高階會談，探討前線民主政體可如何有效對抗威權政權威脅。立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）出席這兩場活動並致詞，總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）則為立美建交百年論壇開幕致詞。（編輯：周永捷）1110721