外交部：立陶宛交通及通訊部政次愛格涅7日訪台

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（中央社記者游凱翔台北6日電）外交部今天表示，立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅，將於7日率官員及電動巴士企業代表共11人抵台，展開為期5天深化雙邊交流合作的訪問；期間將拜會台灣交通部等部會，並拜訪台灣電動巴士產業龍頭。

外交部晚間發布新聞稿表示，愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）率官員及電動巴士企業代表共11人於7日抵台，展開為期5天深化雙邊交流合作的訪問。

外交部指出，這是繼6月12日立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）、6月22日立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）率團訪台後，立陶宛政府再次派遣次長級官員來訪，外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部說明，愛格涅此行與立陶宛電動巴士業者訪台，將拜會台灣交通部等相關部會，參訪台灣電動巴士產業龍頭企業，探索雙方在智慧及綠色交通、5G通訊與電動巴士產業等領域合作契機，共促民主夥伴的團結及韌性，打造民主自由產業鏈。

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外交部表示，近期台立交流密切，除立國連續派遣次長級官員訪台，上月立法院長游錫堃率跨黨派立委、駐美代表蕭美琴大使與外交部政務次長曾厚仁，均造訪立國。

外交部說，愛格涅此行率電動巴士相關企業訪台，彰顯台立兩國將共同攜手打造綠色經濟與產業，樂見雙邊在共同價值理念基礎上，持續穩健推進經貿交流鏈結，深化鞏固兩國緊密夥伴關係。（編輯：林克倫）1110806