立陶宛交通部政次：台立是朋友 民主國家要互相扶持

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（中央社記者游凱翔台北11日電）立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅今天表示，立陶宛是民主國家，台灣與立陶宛是親近朋友又是繁榮經濟體，因此尋找新的市場是「自然不過、正常不過」的事情，更相信民主國家之間都要互相扶持。

愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）率官員及電動巴士企業代表共11人於7日抵台，展開為期5天深化雙邊交流合作的訪問，外交部下午舉行愛格涅訪團記者會。

媒體詢問，「中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，對於立方有關人員挑戰一個中國原則，中方將堅決回擊」的看法。

愛格涅表示，立陶宛是民主國家，台灣與立陶宛是親近的朋友又是繁榮經濟體，對立陶宛來說，尋找新的市場是「自然不過、正常不過」事情，且近期因國際情勢導致能源吃緊且價格上漲，立陶宛必須要顧及自身經濟利益且多角化經營，而台灣是多角化發展很好典範，因此她來訪目的很清楚，就是就經濟與文化與台灣交流，也相信民主國家之間都要互相支持。

愛格涅提到，此行相當驚艷台灣人民的文化與熱情款待，相信這些經驗對於雙方交流都有很大幫助，她也藉此邀請台灣民眾造訪立陶宛，並了解彼此文化。她更笑稱，「台灣的食物真的是太完美了」。

針對此次訪台成果。愛格涅說明，此次來訪主要是討論經濟合作，也參訪很多港務公司及私人企業，這些公司對於未來的雙邊合作都感到高度興趣，甚至有些公司在立陶宛已有營運。她提到，此次拜訪的2個電動巴士公司，分別是唐榮車輛及創奕能源都已簽署合作意向書，「這就是實質的成果」。

愛格涅指出，台灣有7個國際港、4個國內港，這些都是合作潛在領域，甚至有些國際港的港務公司在全球、甚至立陶宛都有營運，目前還沒有確切合作項目，但相信未來會有更多明確資訊與項目出現。

她強調，此行在交通、物流、海運、電動巴士等都有很豐碩的討論，接下來也會有很多潛在契機，同時相信此次不會是最後一次造訪。（編輯：林興盟）1110811