立陶宛盼與台多方交流 交通部研議拜訪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北11日電）交通部今天表示，有關立陶宛希望台籍航商能多利用立國港口，期盼能增加航線並與港務公司多方交流，將研議拜訪立國進行港口交流。

立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）7日上午率官員及電動巴士企業代表共11人抵台訪問5天，期間將探索雙方在智慧及綠色交通、5G通訊與電動巴士產業等領域的合作契機。

交通部今天發布新聞稿指出，愛格涅等人訪台期間與中華智慧運輸協會（ITS）進行雙邊論壇，拜會港務公司、陽明海運及華航公司並參觀台中港、高雄港建設，另外也參訪唐榮車輛製造工廠、創奕能源公司，尋求雙方合作機會，立方反應熱烈並表示收穫豐富。

交通部說，立陶宛表達希望台籍航商能多利用立國港口，期盼能增加航線，將立國克萊佩達港作為樞紐港，同時立國的港口擴建計畫，希望能與港務公司多方交流；因政治因素，立國貨櫃吞吐量大幅減少，希望台籍航商能協助增加貨櫃量並希望尋求港口及物流的投資，或引解國內廠商投資立國港口；離岸風電方面，尤其是人才培訓，希望與港務公司互享交流經驗。

交通部指出，對於建立立陶宛與台灣間港口合作，呼應立國邀請，將研議拜訪立國進行港口交流事宜，另外，離岸風電人才培訓方面，也將引薦相關風能訓練公司與立國交流。

有關空運合作方面，立陶宛表示，立陶宛有3個國際機場，於2022年6月統計資料顯示，立陶宛航空客運量復甦度在歐洲機場中排名第2，航空客運量增加391%、航空貨運量增加14%，盼華航評估建立台灣及立陶宛間的航空客貨運航線可行性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通部指出，對於建立立陶宛與台灣間航空客貨運服務樂觀其成，為了空運服務穩定發展，建議雙方可從簽署通航協定（Air Services Agreement）著手，透過兩國間持續的經貿、技術等各方面交流，增加人流、貨流等的來往，有助於航空公司採共用班號（Code share）方式合作營運，或視需求開闢定期航線。

就簽署通航協定部分，交通部說，雙方可保持聯繫進行討論。（編輯：管中維）1110811