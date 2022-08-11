立陶宛交通部政次訪台 北京稱將堅決回擊

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（中央社台北11日電）立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅率團訪問台灣，中國外交部發言人汪文斌今天說，對於立方有關人員挑戰「一個中國」原則，「損害中國主權和領土完整的惡劣挑釁」，中方將堅決回擊。

澎湃新聞報導，汪文斌今天在外交部例行記者會上回應相關問題時，作上述表示。

汪文斌說，對立陶宛「反華勢力」蓄意侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政的行徑表示強烈譴責。

他說，根據中國和立陶宛的建交公報，「立陶宛政府承諾不與台灣建立官方關系和進行官方往來」，但立方一再違背承諾。

他宣稱，對於立陶宛有關人員挑戰一個中國原則，損害中國主權和領土完整的惡劣挑釁，中方將堅決回擊，中方敦促有關人員不要繼續充當「台獨」和「反華勢力」的棋子，更不要「在錯誤的道路上越走越遠」。

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立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）7日上午率官員及電動巴士企業代表共11人抵台訪問5天，探索雙方在智慧及綠色交通、5G通訊與電動巴士產業等領域的合作契機。

此為繼今年6月12日立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）、6月22日立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）率團訪台後，立陶宛政府再次派遣次長級官員來訪，中華民國外交部對此表示誠摯歡迎。（編輯：張淑伶/李雅雯）1110811