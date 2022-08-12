立陶宛交通部政次訪台 中國宣布制裁

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立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅率團訪台，11日出席記者會時表示，台灣與立陶宛是親近朋友又是繁榮經濟體。中央社記者謝佳璋攝 111年8月11日

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（中央社台北12日電）針對立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅率團訪台，中國外交部今晚宣布對愛格涅採取制裁措施，暫停與立陶宛交通及通訊部任何形式的交往，並暫停與立陶宛國際道路運輸領域交流合作。

中國外交部官網12日晚間發布上述消息。中國外交部發言人稱，愛格涅「竄訪」台灣，踐踏一個中國原則，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和領土完整。

愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）7日上午率官員及電動巴士企業代表共11人抵台訪問5天。

中國外交部發言人汪文斌昨天揚言，立方有關人員挑戰一個中國原則，中方將「堅決回擊」。

對此，愛格涅11日在外交部記者會表示，立陶宛是民主國家，台灣與立陶宛是親近的朋友又是繁榮經濟體，對立陶宛來說，尋找新的市場是「自然不過、正常不過」事情；她來訪目的很清楚，就是就經濟與文化與台灣交流，也相信民主國家之間都要互相支持。

外交部表示，台立皆主權獨立國家，有自主權利選擇與世界各國發展關係，不容以任何理由干涉或打壓，立國今年連續派遣官員訪台，充分彰顯不畏中國打壓。（編輯：楊昇儒）1110812