立陶宛總理顧問將任首位駐台經貿代表 9月開館

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（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）立陶宛經濟暨創新部今天表示，首任派駐台灣的經貿代表處處長是擔任總理顧問的盧考斯卡斯（Paulius Lukauskas）；經貿代表處將於9月開始運作。

經創部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）指出，台灣是立陶宛在創新、出口、外國直接投資等領域的優先合作夥伴之一。今年1至6月，源於立陶宛的貨品及服務對台出口額較去年同期成長約1/3，總計達1150萬歐元。駐台經貿代表不僅將促進立陶宛經貿活動在亞洲地區的多元化發展，也將推進雙邊科技合作。

經創部透過新聞稿表示，今年1至6月，立陶宛與台灣的雙邊貿易額總計達9060萬歐元，與去年同期相較成長92.6%。

根據經創部的資料，共有8人角逐駐台經貿代表一職，最後由盧考斯卡斯勝出。盧考斯卡斯在進入政府任職前，已具備超過20年的業界經驗，曾在不同企業擔任主管。

立陶宛僅在駐英國、美國、瑞典、挪威、芬蘭、法國、德國、荷蘭和以色列等國的大使館設有商務代表一職，但預計在2024年將商務代表總數擴大至23人。新設駐點包括駐韓國、日本及波蘭大使館，駐美國和德國大使館的商務代表則將分別擴編至3人。

盧考斯卡斯現職為總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）的戰略改革事務顧問，此前曾領導立陶宛企業局（Enterprise Lithuania）。

立陶宛在台灣的經貿代表處將以「台北」、而非「台灣」為名。波羅的海通訊社（BNS）報導，政府官員表示，這個代表處屬「經貿」、而非「外交」性質，命名符合國際慣例。（編輯：馮昭）1110818