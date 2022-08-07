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立陶宛交通部政次訪團抵台 探索電動巴士合作

2022/8/7 20:55（8/7 21:06 更新）
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立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅將於7日率官員及電動巴士企業代表共11人抵台訪問5天。（圖取自facebook.com/vaiciukeviciute）
立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅將於7日率官員及電動巴士企業代表共11人抵台訪問5天。（圖取自facebook.com/vaiciukeviciute）
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（中央社記者黃雅詩台北7日電）立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）今天上午率官員及電動巴士企業代表共11人抵台訪問5天，期間將探索雙方在智慧及綠色交通、5G通訊與電動巴士產業等領域的合作契機。

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外交部表示，此為繼今年6月12日立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）、6月22日立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）率團訪台後，立陶宛政府再次派遣次長級官員來訪，外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部指出，愛格涅此行與立陶宛電動巴士業者，將拜會交通相關部會，參訪電動巴士產業龍頭企業，探索雙方在智慧及綠色交通、5G通訊與電動巴士產業等領域的合作契機，共同促進民主夥伴的團結及韌性，打造民主自由產業鏈。（編輯：翟思嘉）1110807

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