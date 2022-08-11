外交部：台灣立陶宛皆主權獨立國家 有權與各國交往

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（中央社記者游凱翔台北11日電）中國威脅將制裁與台灣來往的立陶宛企業。外交部今天表示，台立皆主權獨立國家，有自主權利選擇與世界各國發展關係，不容以任何理由干涉或打壓，立國今年更連續派遣官員訪台，充分彰顯不畏中國打壓。

立陶宛交通及通訊部次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）率團訪問台灣，外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則力挺美國眾議院議長裴洛西訪台，北京對此十分不滿，威脅制裁與台灣往來的立陶宛企業。

外交部中午舉行例行記者會，發言人歐江安表示，立陶宛去年同意台灣以台灣之名設立代表處後，遭中國以各種手段進行經濟與外交脅迫，不僅損害立陶宛經貿利益，也影響歐洲整體經濟與供應鏈安全，包括台灣、歐盟、美國在內理念相近國家均一致譴責，並以實際行動展現對立陶宛的鼎力支持。

歐江安指出，立國外交部長藍柏吉斯8日在英國「每日電訊報（The Telegraph）」發表專文指出，中國因台灣設處，對立陶宛發動貿易戰，中國的作為是對歐盟和西方國家的挑戰，不應該被姑息。

歐江安說明，立陶宛今年更連續派遣經創部、農業部及交通部次長率團訪問台灣，深化交流，均充分彰顯立國不畏中國打壓，以具體行動堅定支持台立深化友誼的立場。

歐江安表示，外交部再次強調，台灣與立陶宛皆為主權獨立國家，有自主權利選擇與世界各國交往及發展關係，不容任何國家以任何理由干涉或打壓。

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歐江安強調，台灣與立陶宛同樣位處捍衛共享價值的民主戰略前沿，同樣面對威權政體的政治及經濟脅迫，始終不畏艱鉅挑戰，堅守立場，同時相互扶持，共同致力於雙邊各項實質合作關係的深化。

外交部重申對立陶宛來台設處的誠摯歡迎，期望透過兩國順利完成設處後，雙方人民友誼更加深厚，交流更加頻繁，以共同持續推動疫後經濟復甦、經貿投資、教育科研、供應鏈韌性等各項領域的密切夥伴關係。（編輯：翟思嘉）1110811