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歐盟不打算全面禁俄國人入境 但擬提高簽證難度

2022/8/29 12:21
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（中央社維也納28日綜合外電報導）歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天說，歐盟各國外長本週開會時，不太可能一致支持全面禁止俄國人入境，但預定將暫停與俄羅斯的簽證便捷化協議，提高取得簽證難度。

根據政治新聞網站Politico歐洲版網站，「金融時報」（Financial Times）引述3名參與相關會談的官員說法報導，歐盟各國外長預定將支持暫停歐盟2007年與俄國簽訂的簽證便捷化協議。

有關當局已討論限制俄羅斯公民的旅行許可，部分歐盟會員國要求徹底禁止對俄國人核發觀光簽證，但多數會員國並不贊成。

根據金融時報，歐盟各國外交部長預定30日和31日在捷克首都布拉格舉行會議，計劃第一步是為暫停歐盟與俄羅斯的簽證便捷化協議提供政治支持。波瑞爾（Josep Borrell）將主持這場會議。

這樣的暫停等於將中止俄國人申請所有歐盟簽證時的優惠待遇，其結果是需要更多的文件和等待時間，同時費用更高。

關於徹底禁止俄羅斯遊客入境，賽普勒斯和希臘已加入德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的反對行列；波羅的海三國、芬蘭和捷克等國家則一直呼籲對俄國人祭出全面旅行禁令，呼應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的請求。

綜合法新社和路透社報導，波瑞爾表示，他認為禁止所有俄國人入境「不是好主意」。

波瑞爾今天告訴奧地利廣播集團（ORF）：「我不認為切斷與俄羅斯民眾的關係會有幫助，我不認為這個主意將能依規定取得與會人士一致同意。」

波瑞爾說：「我認為我們必須重新檢視部分俄羅斯人取得簽證的方式，權貴肯定拿不到。 我們必須更嚴格篩選。但我不贊成對所有俄國人停發簽證。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）堅持認為，有必要基於人道主義提供俄羅斯異議人士避難途徑，並表示簽證申請應個別評估，而不是規定一體適用。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110829

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