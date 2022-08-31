烏克蘭第2大港口糧倉遭俄軍砲擊 火勢燒不停

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烏克蘭第2大港口尼古拉耶夫的糧倉30日遭俄軍砲擊，直到31日火勢仍燒不停。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

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（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭緊急服務單位表示，烏克蘭第2大港口尼古拉耶夫（Mykolaiv）的糧倉昨天遭俄軍砲擊，直到今天火勢仍燒不停。

路透社報導，烏克蘭緊急服務單位今天在臉書（Facebook）發文表示：「由於尼古拉耶夫遭砲擊，科拉貝尼區（Korabelny）的糧倉著火。今天持續撲滅火勢。」

烏克蘭緊急服務單位發布的照片顯示，至少兩個糧倉的金屬屋頂上有洞，消防隊正在向受損設施噴水。烏克蘭緊急服務單位表示，一處面積約200平方公尺的區域受到影響，但未提供任何進一步細節。

尼古拉耶夫有幾個主要的穀物碼頭，部分碼頭在俄羅斯入侵期間受到攻擊。

加拿大最大穀物加工商維特拉（Viterra）是在尼古拉耶夫設有設施的幾家國際穀物商之一。維特拉在尼古拉耶夫港口擁有的碼頭曾於6月起火，但目前沒有關於這次是否受到影響的消息。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110831