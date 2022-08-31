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IAEA小組將抵達 札波羅熱核電廠所在城鎮遭砲擊

2022/8/31 20:12（8/31 20:28 更新）
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烏克蘭8月31日指控俄羅斯部隊砲擊札波羅熱核電廠（圖）所在市鎮。（路透社）
烏克蘭8月31日指控俄羅斯部隊砲擊札波羅熱核電廠（圖）所在市鎮。（路透社）
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（中央社烏克蘭札波羅熱31日綜合外電報導）烏克蘭今天指控俄羅斯部隊砲擊札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）所在市鎮，與此同時，國際原子能總署（IAEA）人員正在前往視察這座核電廠的路上。

法新社報導，尼科波區（Nikopol）首長葉夫圖申科（Evhen Yevtushenko）說：「俄軍砲擊安赫德（Energodar）。這種挑釁很危險。」尼科波位於第聶伯河（Dnipro River）北岸，與核電廠所在地安赫德隔河相望。

安赫德市長奧羅夫（Dmytro Orlov）在通訊軟體Telegram寫道，其中一枚砲彈擊中安赫德市議會所在的大樓。他貼出的照片顯示，這棟毀損的高樓側邊破了個洞，瓦礫四散在地。

這波攻擊發生前的幾個鐘頭，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）率領的團隊剛從烏克蘭首都基輔（Kyiv）動身，準備造訪被俄軍占領的札波羅熱核電廠。

這座歐洲最大核電廠位於俄烏軍隊作戰前線，該區域最近幾天連遭砲擊，雙方互控對方動手。

這種局勢引發全球憂心，葛羅西將帶領13人組成團隊前往核電廠視察。

葛羅西今早在基輔表示，他們打算在核電廠待「幾天」，會在之後回報。隨後他動身南下前往札波羅熱市（Zaporizhzhia）。

札波羅熱核電廠自3月起遭俄軍占領，烏克蘭指控俄國部署數百名兵力和儲存彈藥於當地。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110831

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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