札波羅熱核電廠附近砲擊 1反應爐緊急停機因應

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭國家核電公司表示，俄羅斯掌控的札波羅熱核電廠所在地區遭遇砲擊，負責營運的烏克蘭國家核電公司今天啟動緊急保護措施，其中1座反應爐暫時停機。

法新社報導，今天停機事件發生之際，聯合國專家正在前往歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）準備執行檢查途中。該電廠位於俄烏戰爭的南方前線，一再遭遇砲擊。

由於札波羅熱核電廠鄰近戰區，已經引發舉世擔心發生核災。

負責札波羅熱核電廠營運的烏克蘭國家核電公司（Energoatom）指出，「由於（俄方）新一起迫擊砲攻擊」，緊急保護系統於當地時間接近清晨5時（台北時間上午10時）啟動。

烏克蘭國家核電公司在通訊軟體Telegram發文稱，電廠內部的備用電力供應系統於攻擊中「受損」，導致廠內停電。

發文指出：「這是過去10天內，因為俄羅斯軍隊的犯罪行為而造成的第2起反應爐停機和電廠停電事件。」

俄軍於3月4日奪下電廠後，烏克蘭國家核電公司就關閉2座反應爐，後來又因8月5日砲擊而關閉另外1座。

由於第4座反應爐進行維修，電廠只剩下2座反應爐維持運轉，但是這2座反應爐上週都曾一度停機又重新啟動。

今天的停機事件發生後，電廠只剩下1座反應爐仍在運轉。

烏克蘭國家核電公司表示：「札波羅熱核電廠6號機維持運轉，同時供應廠內所需電力。該電廠的烏克蘭員工正盡全力防止其基礎設施受損。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1110901