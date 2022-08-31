讓敖德薩登錄世界遺產 烏克蘭向聯合國遞申請

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（中央社巴黎30日綜合外電報導）聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）今天表示，烏克蘭政府將向教科文組織申請，讓烏國港市敖德薩（Odessa）列入「世界遺產名錄」（World Heritage List）。

俄羅斯軍隊已推進到距敖德薩數十公里的範圍內。18世紀後期凱薩琳大帝（Catherine the Great）下令讓敖德薩成為俄羅斯通往黑海的現代門戶後，這座城市蓬勃發展。

分析家表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能很快就會鎖定敖德薩，完全封鎖烏克蘭的黑海通道，可能會執行像摧毀馬立波（Mariupol）那樣的猛烈轟炸。

7月下旬，就在俄羅斯同意允許從敖德薩出口烏克蘭穀物數小時後，這個港口就遭飛彈攻擊。

聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）今天在巴黎會見烏克蘭文化部長特卡欽科（Oleksandr Tkachenko）後，教科文組織表示「2022年7月24日，1899年落成的美術博物館（Museum of Fine Arts）部分玻璃天篷和窗戶被攻擊摧毀」。

教科文組織說，已在敖德薩的教科文組織專家將提供技術援助，協助敖德薩緊急列入世界遺產名錄以及瀕危遺產名錄。

教科文組織還將要求世界遺產委員會（World Heritage Committee），將基輔的聖索菲亞大教堂（Saint Sophia Cathedral）與利維夫（Lviv）的歷史中心列入瀕危名錄。

教科文組織表示，烏克蘭有175個文化和歷史遺址在俄羅斯2月入侵後受損，其中包括紀念碑、博物館、圖書館和宗教建築。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110831