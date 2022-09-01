國際原子能總署赴札波羅熱核電廠 俄烏互相指控發動攻擊

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（中央社基輔1日綜合外電報導）國際原子能總署（IAEA）團隊今天抵達歐洲最大的札波羅熱核電廠，將展開安全檢查。IAEA團隊行程一度因為核電廠周邊遭到砲擊而延誤，俄國與烏克蘭互相指控對方發動攻擊。

●札波羅熱核電廠附近砲擊 1反應爐緊急停機因應

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）1日表示，俄羅斯掌控的 札波羅熱核電廠 札波羅熱核電廠 歐洲最大核電廠，也是世界十大核電廠之一

位於烏克蘭東南部城鎮安赫德，卡科夫卡水庫岸旁，由烏克蘭國營核能公司Energoatom營運

擁有6座VVER-1000壓水式反應爐，總輸出電力為6000百萬瓦（MW）

5座壓水核反應爐陸續於1984年至1989年開始運作，第6座於1995年運作

烏克蘭核能發電約有47%來自札波羅熱核電廠，約占烏克蘭全年總發電量的1/5 來源：烏克蘭國營核能公司Energoatom 看更多 關閉 （Zaporizhzhia）所在地區遭遇砲擊，負責營運的烏克蘭國家核電公司啟動緊急保護措施，其中1座反應爐暫時停機。

烏克蘭國家核電公司指出，「由於（俄方）新一起迫擊砲攻擊」，緊急保護系統於當地時間接近清晨5時啟動。

烏克蘭國家核電公司在通訊軟體Telegram發文稱，電廠內部的備用電力供應系統於攻擊中「受損」，導致廠內停電，並稱「這是過去10天內，因為俄羅斯軍隊的犯罪行為而造成的第2起反應爐停機和電廠停電事件」。

●烏控俄軍轟炸安赫德市

烏克蘭1日指控俄羅斯在聯合國調查員造訪前，攻擊歐洲最大核電廠所在的安赫德市（Energodar）。

安赫德市長奧羅夫（Dmytro Orlov）在通訊軟體Telegram上說，俄軍在天亮後「以迫擊砲攻擊安赫德市，並使用自動武器與火箭」。他並公布安赫德市建物受損、濃煙直衝天際的照片。

奧羅夫說：「我們要求俄羅斯停止挑釁，讓國際原子能總署（IAEA）進入烏克蘭的核子設施。」

●俄國控烏克蘭軍隊發動攻擊 欲占札波羅熱核電廠

俄羅斯國防部和俄方支持的烏克蘭地方官員1日說，烏克蘭軍隊企圖攻占俄軍控制下的札波羅熱核電廠，派出多達60名軍人。

俄國國防部聲明說，多達60名烏軍早晨6時搭乘小艇渡過劃分俄、烏雙方控制區的第聶伯河（Dnipro），準備從事挑釁行動以擾亂武檢人員作業。

聲明提到，俄軍「已採取措施」殲滅敵軍，包括出動了軍機。

圖為札波羅熱核電廠。（路透社）

●國際紅十字會籲俄烏 停止札波羅熱電廠周邊交火

紅十字國際委員會（ICRC）1日要求俄羅斯和烏克蘭，停止在俄軍控制下的烏南札波羅熱核電廠周邊一切軍事行動，並警告說，針對此地區的攻擊可能會形成「災難性」後果。

紅十字國際委員會秘書長馬迪尼（Robert Mardini）在烏克蘭首都基輔對記者說：「雙方停止玩火的時候到了，應轉而採取具體措施以保護札波羅熱核電廠和其他類似設施免遭任何軍事行動的影響。」

他還表示：「即使做出最小的誤判，都可能會造成令我們悔恨數十年的毀滅性結果。」

●打擊俄收入 G7財長會議將討論俄油價格上限提案

白宮8月31日表示，七大工業國集團（G7）成員國財政部長9月2日召開會議時，將討論美國總統拜登政府所提議，對俄羅斯石油設定價格上限的方案。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在一場媒體簡報會上告訴記者：「我們相信，這是嚴重打擊（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）收入的最有效辦法。這麼做不僅將讓蒲亭的石油收入減少，也會令全球能源價格下降。」

國際能源總署（IEA）7月指出，俄羅斯石油出口量雖然跌到去年8月以來最低水準，但由於油價上漲、比去年均價高出40%，俄國6月石油出口收入較5月增加7億美元（約新台幣214億元）。（譯者：戴雅真）1110901