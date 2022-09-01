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聯合國調查員訪核電廠前 烏控俄軍轟炸安赫德市

2022/9/1 15:00
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（中央社札波羅熱1日綜合外電報導）烏克蘭今天指控俄羅斯在聯合國調查員造訪前，攻擊歐洲最大核電廠所在的安赫德市（Energodar）。

法新社報導，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠所在的安赫德市昨天又遭砲擊，俄羅斯與烏克蘭互控對方發動攻擊。

安赫德市長奧羅夫（Dmytro Orlov）在通訊軟體Telegram上說，天亮後，俄軍「以迫擊砲攻擊安赫德市，並使用自動武器與火箭」，並公布安赫德市建物受損、濃煙直衝天際的照片。

奧羅夫說：「我們要求俄羅斯停止挑釁，讓國際原子能總署（IAEA）進入烏克蘭的核子設施。」

路透社報導，儘管當地傳出遭密集砲擊的消息，國際原子能總署代表團今天仍從札波羅熱出發，前往位於安赫德市的核電廠。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）說，代表團知道「此區軍事活動增加」，但依舊按照原訂計畫，造訪札波羅熱核電廠並會見工作人員。

國際原子能總署的14人團隊預計將於今天抵達核電廠，葛羅西跟記者說：「我的任務是…防止發生核事故，並維護這座歐洲最大的核電廠。」

他說：「我們正在為實際作業做準備。我們將試圖在核電廠設立國際原子能總署常駐代表團。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1110901

葛羅西
IAEA小組將抵達 札波羅熱核電廠所在城鎮遭砲擊 IAEA小組赴札波羅熱核電廠 親俄官員稱將確保安全
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