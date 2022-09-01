國際紅十字會籲俄烏 停止札波羅熱電廠周邊交火

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（中央社基輔1日綜合外電報導）紅十字國際委員會（ICRC）今天要求俄羅斯和烏克蘭，停止在俄軍控制下的烏南札波羅熱核電廠周邊一切軍事行動，並警告說，針對此地區的攻擊可能會形成「災難性」後果。

法新社報導，與此同時，聯合國國際原子能總署（IAEA）高層檢查人員代表團正前往札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。這座電廠位於俄、烏兩軍交戰的火線上。

紅十字國際委員會秘書長馬迪尼（Robert Mardini）在烏克蘭首都基輔對記者說：「雙方停止玩火的時候到了，應轉而採取具體措施以保護札波羅熱核電廠和其他類似設施免遭任何軍事行動的影響。」

他還表示：「即使做出最小的誤判，都可能會造成令我們悔恨數十年的毀滅性結果。」

歐洲最大的札波羅熱核電廠四周地區近來一再遭受砲擊，俄、烏兩軍互指對方所為，引起全球對於核災風險的憂心。

馬迪尼表示，國際原子能總署人員正前往札波羅熱核電廠以進行檢查一事「令人鼓舞」，因為這座電廠具有「高度」風險。

他說：「一旦危險地點淪為戰場，對眾多人群和環境產生的後果可能具有災難性，且會持續多年。萬一輻射外洩，即使不是不可能，也難以提供人道救助。」（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110901