IAEA視察核電廠 烏軍攻擊周邊俄軍

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭軍方表示，他們今天對南部安赫德市（Enerhodar）周邊區域的俄羅斯據點發動攻擊，就在國際原子能總署（IAEA）專家正在評估狀況的札波羅熱核電廠附近。

路透社指出，烏克蘭武裝部隊總參謀部公布這項消息很不尋常，因為烏軍很少透露具體目標的細節。國際原子能總署一支調查團正在位於安赫德市邊的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）蒐集資料。烏克蘭南部的安赫德市目前遭俄軍占領。

烏軍總參謀部在臉書發文：「已證實我軍在赫松（Kherson）與安赫德周邊區域實施精準打擊，摧毀3個敵軍的火砲系統以及彈藥庫，還消滅多達一個連隊的敵軍。」

烏軍沒提供關於打擊的更多細節。赫松位於安赫德西南方約300公里處。

俄羅斯一再指控烏克蘭砲擊札波羅熱核電廠，但基輔一概否認，稱是親俄部隊所為。

基輔當局的安赫德市長奧羅夫（Dmytro Orlov）從流亡處告訴法新社，他沒有相關訊息可提供，但稱安赫德市的電話服務遭嚴重破壞。

國際原子能總署的14人團隊正在視察歐洲規模最大的札波羅熱核電廠，隨戰線逼近核電廠的6座反應爐，全球愈來愈擔憂核電廠安全。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110903