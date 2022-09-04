澤倫斯基抨擊俄斷供天然氣 試圖逼歐洲就範

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基指控俄羅斯切斷其天然氣出口，以便在烏克蘭戰爭期間增加對歐洲的壓力。他說：「俄羅斯想摧毀每個歐洲人的正常生活。」

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在對烏克蘭全國的演說中表示：「這些日子以來，俄羅斯正試圖進一步增加對歐洲的能源壓力，俄羅斯想摧毀我們大陸所有國家每個歐洲人的正常生活。它想削弱和恐嚇整個歐洲，每個國家。」

俄國國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）前天宣布，為修復一起漏油情況，該公司已完全關閉北溪1號（Nord Stream 1）管線。這是俄羅斯向歐洲輸送天然氣最大的管線。

他說：「俄羅斯無法透過傳統武器做到這一點，它透過能源武器來做到這一點。」「它試圖用貧窮和政治混亂來攻擊它還不能用飛彈攻擊的地方。」

澤倫斯基警告，莫斯科正準備在今年冬天「對所有歐洲人發動一場決定性的能源攻擊」，他呼籲歐洲人之間加強團結，並對俄羅斯實施更嚴厲的制裁。

莫斯科決定關閉北溪1號管線當天，七大工業國集團（G7）同意對俄羅斯石油實施價格上限。自7月下旬以來，北溪1號管線僅以其輸送能力的20%運行。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110904