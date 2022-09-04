更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平達100全壘打400三振 大聯盟史上第2人
運動

大谷翔平達100全壘打400三振 大聯盟史上第2人

不斷更新／颱風軒嵐諾陸警解除 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾陸警解除 全台交通活動異動

達比修有奪日美職棒累計3000三振 日籍投手第2人
運動

達比修有奪日美職棒累計3000三振 日籍投手第2人

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

澤倫斯基抨擊俄斷供天然氣 試圖逼歐洲就範

2022/9/4 19:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基指控俄羅斯切斷其天然氣出口，以便在烏克蘭戰爭期間增加對歐洲的壓力。他說：「俄羅斯想摧毀每個歐洲人的正常生活。」

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在對烏克蘭全國的演說中表示：「這些日子以來，俄羅斯正試圖進一步增加對歐洲的能源壓力，俄羅斯想摧毀我們大陸所有國家每個歐洲人的正常生活。它想削弱和恐嚇整個歐洲，每個國家。」

俄國國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）前天宣布，為修復一起漏油情況，該公司已完全關閉北溪1號（Nord Stream 1）管線。這是俄羅斯向歐洲輸送天然氣最大的管線。

他說：「俄羅斯無法透過傳統武器做到這一點，它透過能源武器來做到這一點。」「它試圖用貧窮和政治混亂來攻擊它還不能用飛彈攻擊的地方。」

澤倫斯基警告，莫斯科正準備在今年冬天「對所有歐洲人發動一場決定性的能源攻擊」，他呼籲歐洲人之間加強團結，並對俄羅斯實施更嚴厲的制裁。

莫斯科決定關閉北溪1號管線當天，七大工業國集團（G7）同意對俄羅斯石油實施價格上限。自7月下旬以來，北溪1號管線僅以其輸送能力的20%運行。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110904

澤倫斯基
總統：威脅或脅迫不會動搖台灣走向世界決心[影] IAEA小組赴札波羅熱核電廠 行前先會見澤倫斯基
烏克蘭戰爭
土耳其家用電價漲20%、工業用漲5成 料惡化通膨 投資人聚焦聯準會收緊貨幣政策 亞股大多收跌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族