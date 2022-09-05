歐盟與烏克蘭簽署協議 增援基輔5億歐元

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（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）歐洲聯盟今天與飽經戰亂的烏克蘭簽署協議，將對擬議援助計畫增撥5億歐元，在住房、教育和農業方面提供支持。

法新社報導，高階官員在布魯塞爾與烏克蘭總理米加爾（Denys Shmygal）召開歐洲聯盟─烏克蘭協會理事會（EU-Ukraine Association Council）會議之際，歐盟行政機關歐洲聯盟執行委員會（European Commission）宣布此一方案。

歐盟執委會發言人馬莫爾（Eric Mamer）指出：「歐洲聯盟此一金援將有助於確保烏克蘭境內流離失所者與返回家園人士的住房和教育，並且支持烏克蘭農業部門。」

上述最新援助是4月開始的更大型支援計畫其中一環。除此之外，烏克蘭也將可申請歐盟數位經濟基金，以開展高科技訓練與高科技產業。

今天會議由歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）和歐盟執委會負責睦鄰擴大事務的執委瓦爾赫利（Oliver Varhelyi）主持，將是烏克蘭取得正式歐盟候選國身分後首度參加歐盟的會議，目的在於增進烏克蘭參與歐盟計畫。

米加爾在通訊軟體Telegram的帳號中指出：「對俄羅斯實施全面能源禁運是我們目前優先要務之一。」

「烏克蘭擁有最大的地下天然氣儲存，可能成為歐洲的天然氣庫…取得候選國地位後，政府志在加速融入歐洲聯盟能源巿場。」（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110905