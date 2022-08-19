俄國拒在烏克蘭設非軍事區 基輔矢言收復1991年疆土

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圖為一名制服上有俄羅斯國旗的軍人在札波羅熱核電站附近站崗。（路透社）

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（中央社基輔19日綜合外電報導）聯合國斯呼籲在烏克蘭札波羅熱核電廠設立非軍事區，但俄羅斯予以拒絕，並警告這座核電廠若發生事故，其放射性物質恐衝擊歐洲國家。烏克蘭政府則矢言恢復1991年時的疆土。

●聯合國秘書長憂烏克蘭核電廠：任何破壞形同自殺

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，俄羅斯占據的烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠遭受任何破壞，都會是「自殺行為」。

古特瑞斯說，他「嚴重關切」這座核電廠的情況，並表示必須設為非軍事區，還說「我們必須說實話，對札波羅熱的任何潛在破壞都是自殺行為」。

●俄拒在烏克蘭核電廠設非軍事區 稱核爆恐衝擊歐洲

針對聯合國秘書長古特瑞斯呼籲在烏克蘭札波羅熱核電廠設立非軍事區的提議，俄羅斯予以拒絕，並警告這座核電廠若發生事故，其放射性物質恐衝擊歐洲國家。

俄國外交部資訊與新聞處副處長涅恰耶夫（Ivan Nechaev）表示，聯合國這項提案「不可接受」，此舉將使這座核電廠更加脆弱。

與此同時，俄羅斯國防部也警告，如果札波羅熱核電廠發生事故，外洩的放射性物質將波及德國、波蘭及斯洛伐克。

●美媒：烏軍情單位稱俄要核電廠員工19日別上班

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，烏克蘭軍情單位向他們獨家證實，據稱俄羅斯告訴烏克蘭札波羅熱核電廠員工19日不要上班。

烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）告訴NBC News，最新情資顯示，有人下令多數職員「明天8月19日」不要去上班。

尤索夫表示，「俄方是這樣告訴他們的人，主要是俄羅斯國營核子企業（Rosatom）的員工」，並說這可能是俄方19日準備在核電廠「大規模挑釁」的證據。

他還說：「我們不排除俄羅斯明天（19日）在札波羅熱核電廠地區大規模挑釁的可能性。這是經由他們的宣傳內容、我方消息來源及俄羅斯人在核電廠的行為證實。」

●艾爾段力挺烏克蘭 憂札波羅熱重演車諾比核災

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）公開力挺烏克蘭，同時警告，被俄羅斯部隊占據的烏克蘭札波羅熱核電廠有爆發「另一場車諾比（Chernobyl）」災難的危險。

艾爾段表示：「我們持續努力找到解決之道的同時，依然站在烏克蘭友人這一方。」他指出：「我們很擔心，我們不希望有另一個車諾比。」

●烏克蘭國防部長揭戰爭目標 獲勝並收復1991年疆土

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）接受外媒採訪時表示，烏國最終目標是在俄烏戰爭中大獲全勝，並從俄羅斯手中奪回烏東地區及克里米亞，恢復1991年時的國土範圍。

美國之音（VOA）報導，列茲尼科夫指出，烏克蘭計畫在戰勝後收復境內遭俄羅斯占領的領土，使烏國版圖重回1991年在國際承認下獨立時的範圍。他強調，烏克蘭要收復範圍的不是2014或2015年的邊界，更不是今年2月24日俄烏戰爭開打時的邊界。

對於慶祝烏克蘭獨立的8月24日國慶日將至，列茲尼科夫表示，他請求世界信任烏克蘭。他表示：「烏克蘭的獨立進程可能較他國來的容易一些，期間未流許多鮮血，但現在我們正付出許多代價，我們的獨立正受鮮血洗禮。」

●傳烏克蘭攻擊彈藥庫與機場 俄邊境爆炸疏散民眾

據報烏克蘭部隊加強對俄羅斯後勤與機場的深度打擊，俄羅斯與烏克蘭境內的俄國占領區發生多起爆炸。地方官員說，俄國南部邊界地區一座彈藥庫起火，兩座村莊撤離居民。

「富比世」（Forbes）網站報導，這些爆炸攻擊是鎖定彈藥庫與機場等設施發動，可能會中斷供應鏈與空中行動，進一步孤立在烏克蘭作戰的俄軍，尤其是在烏克蘭南部，基輔當局一直在設法組織反攻行動，以從俄軍手中解放赫松港（Kherson）。

這些攻擊是在日落後發動。在俄羅斯西部距烏克蘭東北部邊界32公里的貝爾哥羅德州（Belgorod），提莫諾夫（Timonovo）有一座彈藥庫爆炸，舊奧斯科爾（Stary Oskol）機場也發生火災。

法新社報導，貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）說，沒有傳出有人傷亡，但提莫諾夫與附近索洛提（Soloti）村的居民都已「移到安全地點」，又說當局正在調查起火原因。

●烏克蘭州長：第2大城遭俄軍兩波攻擊 釀17死42傷

烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）表示，烏國第2大城哈爾科夫市遭受俄羅斯兩波攻擊，共有17人喪生，42人受傷。

希內胡柏夫表示，救難人員在被毀壞的房屋中尋獲更多具遺體。他在通訊平台Telegram發文寫道：「截至目前哈爾科夫有17人喪生，42人受傷。」他形容俄軍攻擊行動是「恐怖主義行為」。

希內胡柏夫也說，哈爾科夫州城鎮克拉斯諾赫拉德（Krasnohrad）也遭遇火箭攻擊，有2人死亡。（譯者：陳正健）1110819