克里米亞空軍基地附近傳出4次爆炸 官員稱無損傷

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（中央社基輔18日綜合外電報導）3名在地消息人士說，克里米亞半島上一座俄羅斯主要軍事機場的附近區域，今天發生至少4次爆炸，但親莫斯科官員稱沒有造成損傷。屬於烏克蘭的克里米亞2014年被俄國併吞。

根據路透社，這些消息人士說，爆炸地點鄰近塞凡堡（Sevastopol）北方的貝爾貝克基地（Belbek）。

塞凡堡首長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）表示，初步資訊為俄國防空部隊擊落一架烏克蘭無人機。

他在通訊軟體Telegram寫道：「沒有損失，無人受傷。」

一個烏克蘭新聞蒐集網站上傳的畫面顯示，一枚似是火箭彈的物體射入夜空後，傳出至少兩起爆炸聲響。路透社無法立即確認影片真實性。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭發起所謂的「特殊軍事行動」後，克里米亞（Crimea）是一條重要供給路線。

俄國16日表示，克里米亞一座彈藥庫發生連環爆炸，是有人蓄意策劃的破壞行動。上週另有一座克里米亞空軍基地爆炸，莫斯科當時宣稱是事故所致。（譯者：楊昭彥）1110819