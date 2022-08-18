更多編輯台推薦新聞：
影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注
生活

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣
國際

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題
兩岸

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院：掌握373柬埔寨案受害人 40人返台333人待援
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/288
首頁 / 國際

CNN：烏克蘭內部文件承認3炸克里米亞俄軍設施

2022/8/18 13:43（8/18 14:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛星影像顯示，被俄羅斯兼併的克里米亞半島薩基空軍基地9日發生爆炸，至少摧毀7架戰鬥機。（Planet Labs PBC/Handout via 路透社）
衛星影像顯示，被俄羅斯兼併的克里米亞半島薩基空軍基地9日發生爆炸，至少摧毀7架戰鬥機。（Planet Labs PBC/Handout via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔17日綜合外電報導）根據烏克蘭政府內部流傳報告，俄羅斯兼併的克里米亞境內俄國軍事設施過去1週發生3次爆炸，都是烏克蘭所為。

烏克蘭政府官員因為未獲授權分享給媒體，是匿名與美國有線電視新聞網（CNN）分享這份報告。

報告描述，9日薩基空軍基地（Saki airbase）發生爆炸，對克里米亞半島俄國軍事設施造成嚴重的一次性損失，後續幾場攻擊，證明烏克蘭在鎖定克里米亞上具備系統性軍事能力。

9日那場攻擊至少摧毀7架軍機，嚴重毀損薩基空軍基地，並造成至少1人死亡，爆炸原因至今不明。俄國宣稱是意外，烏克蘭官員則至今不願證實為烏國所為。

薩基基地爆炸後，烏克蘭總統澤倫斯基在演說中表示，這場戰爭「起於克里米亞，就必須以解放克里米亞告終」。

本週其他兩起爆炸發生於8月16日，麥斯基（Maiske）彈藥庫與格瓦德斯柯耶（Gvardeyskoye）飛機場雙雙發生爆炸，俄國稱麥斯基事件是遭到破壞，但未明說是何種破壞。

●其他事件

根據社群媒體畫面，距離麥斯基彈藥庫12英里的變電所昨天升起火焰和濃煙，起火和冒煙原因仍不清楚。

這些事件都發生在克里米亞北部小鎮贊科伊（Dzhankoi）周邊。英國國防部形容，這是條「重要道路和鐵路樞紐，對供應俄國在烏南的行動扮演重要角色」。

▲烏克蘭NEXTA-TV電視台發布影片，據稱為發生在克里米亞贊科伊鎮上的一起爆炸，但內容未經證實

●爆炸對蒲亭的野心意味什麼？

薩基空軍基地爆炸，標誌著連串威脅總統蒲亭復仇野心的神秘事件的開端，此後，西方官員和分析家提出不同的解釋，但不管怎樣，卡維爾集團（Cavell Group）認為，「攻擊薩基，在破壞俄羅斯增援、打擊俄羅斯軍民士氣方面，都是大膽且有效的攻擊」。

無論爆炸是什麼原因造成，都可能對整場戰事帶來重大影響，特別是烏克蘭若使用新開發的遠程武器系統進行攻擊的話。

英國國防部表示，爆炸損失的戰機僅占俄國可用於這場戰事整體機隊的一小部分，但薩基是支援俄國黑海海軍的主要基地，「這支艦隊的海軍空優現已顯著下滑，這起事件可能會讓俄軍修正威脅認知」，也可能促成對克里米亞面臨威脅的重新評估。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110818

延伸閱讀
俄羅斯基地爆炸毀7軍機 CNN：二戰後單日折損最慘重克里米亞基地爆炸1死 俄：引爆彈藥致死非烏攻擊華郵：克里米亞俄軍機場爆炸 烏軍特戰所為
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏克蘭國會成立友台小組 成員盼為官方合作橋樑