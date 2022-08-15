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回應蒲亭來函 金正恩：共同阻撓敵對勢力挑釁

2022/8/15 08:41（8/15 08:56 更新）
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北韓中央通信社15日報導，俄羅斯總統蒲亭告訴北韓領導人金正恩（圖），兩國將「共同努力，擴大全面且建設性雙邊關係」。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
北韓中央通信社15日報導，俄羅斯總統蒲亭告訴北韓領導人金正恩（圖），兩國將「共同努力，擴大全面且建設性雙邊關係」。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
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（中央社首爾15日綜合外電報導）北韓中央通信社今天報導，俄羅斯總統蒲亭告訴北韓領導人金正恩，兩國將「共同努力，擴大全面且建設性雙邊關係」。金正恩同樣致函蒲亭，要兩國共同阻撓來自敵對軍事勢力挑釁。

北韓中央通信社（KCNA）報導指出，蒲亭（Vladimir Putin）在北韓「解放日」發給金正恩的信函中表示，建立更密切的關係符合兩國利益，且會有助於加強朝鮮半島和東北亞地區的安全及穩定。

金正恩同樣給蒲亭發了封信，指俄國與北韓的友誼是在二次世界大戰戰勝占領朝鮮半島的日本而建立起來的。

金正恩在信中說，兩國之間自此在「戰略與戰術合作、支援及團結」上達到全新的程度，共同阻撓來自敵對軍事勢力的威脅和挑釁。北韓中央通信社的報導並未詳述這個敵對勢力，但北韓官媒通常用這個詞來稱美國及其盟友。

金正恩預期，兩國關係會基於他2019年與蒲亭會面時所簽署的協議而進一步成長。

路透社報導，北韓7月時承認俄羅斯支持的兩個烏克蘭東部分離主義地區是獨立國家，官員還提出北韓將派遣勞工前往當地協助營造等工作。

對此，正在抵擋俄羅斯入侵的烏克蘭政府，旋即宣布與北韓斷交。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110815

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