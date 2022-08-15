共抗西方制裁 伊朗汽車製造商放眼俄羅斯市場

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（中央社德黑蘭14日綜合外電報導）伊朗最大汽車製造商伊朗霍德羅（Iran Khodro）執行長今天表示，公司正試圖將自家生產的汽車優先出口至俄國。伊朗和俄羅斯同為西方實施經濟制裁的對象。

法新社報導，伊朗霍德羅執行長哈迪比（Mehdi Khatibi）在德黑蘭以西的工廠釋出最新跨界休旅車款Rira時，宣布了進軍俄國市場的野心。

哈迪比說：「我們將特別關注俄羅斯市場，也正在考慮與俄羅斯投資人合作。」

他補充說：「我們已順利與莫斯科完成交涉，可觀的俄羅斯市場將成為我們重要的市場之一。我們將於今年開始出口俄羅斯。」

伊朗媒體指出，伊朗霍德羅先前曾向俄國出口汽車，尤其在2007年至2009年間。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）7月造訪德黑蘭並會見伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，伊朗霍德羅今天宣布進軍俄國市場的消息。

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俄國2月入侵烏克蘭後，面臨國際日益嚴厲的制裁；而美國則在2018年單方面退出伊朗與世界強權簽署的核子協議後，重新對伊朗實施制裁。兩國藉由強化在關鍵領域的合作，協助支撐彼此經濟來應對西方制裁。

伊朗霍德羅副總裁普莫吉布（Kianoush Pourmojib）今天指出，雖然公司也希望進軍亞塞拜然、阿曼、伊拉克等國市場，但「從總量上來看，俄羅斯無疑是最重要的市場」。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：劉文瑜）1110815