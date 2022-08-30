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美官員：俄購自伊朗無人機擬用於烏戰場 頻傳故障

2022/8/30 16:04
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國政府高階官員表示，俄羅斯本月向伊朗購入、用於投入烏克蘭戰爭的伊朗製無人機，「多次故障」。

這位不具名發言的官員表示，美國評估，俄羅斯本月收到伊朗交付的Mohajer-6與Shahed無人飛行載具（UAV），這可能是俄國採購數百架類似無人機的計畫一環。

這位官員還說：「我們評估俄羅斯打算在烏克蘭戰場上使用這些伊朗製無人飛行載具，能進行空對地攻擊、電子戰與標定軍事目標。」

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）7月告訴記者說，美國取得的情資顯示，伊朗正準備提供俄羅斯數百架無人機。

拜登政府上月公布衛星照片，顯示俄國官員6月8日和7月5日造訪卡善機場（Kashan Airfield）查看這批伊朗無人機。

伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）上月表示，德黑蘭「與俄國有各式合作計畫，包括國防業」。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110830

蘇利文
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