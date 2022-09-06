美情報圈：俄向北韓買砲彈補充俄烏戰場消耗

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）「紐約時報」引述美國情報圈研判，俄羅斯正從北韓買進火砲彈藥。此前相關報導稱俄軍已開始使用伊朗製無人機。

美國政府官員告訴紐時，相關採購表明制裁已開始削弱俄國持續侵烏的能力。俄羅斯2月24日發動所謂「特殊軍事行動」揮軍入侵倒向西方的烏克蘭。

根據紐時今天的報導，近日解密的情報未提供關於俄國採購種類等細節，僅表示當中含砲彈和火箭。報導稱俄羅斯預計還會購買更多這類裝備。

一名美國官員上月告訴路透社，俄羅斯的伊朗製無人機發生「多次故障」。這名官員透露，俄羅斯很可能計劃購買數百架Mohajer-6與Shahed系列無人機。

烏克蘭最近在數個地點發起反攻，包括在戰爭之初便淪陷的赫松（Kherson）周邊地區，烏軍在發起反攻前先打擊包括彈藥庫在內的俄方後勤補給。

部分官員先前表示，西方的制裁限縮俄羅斯整補戰場受損戰車和武器的能力。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1110906