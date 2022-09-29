賀錦麗會晤尹錫悅 盼強化美韓雙邊力量與合作

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）美國副總統賀錦麗今天在首爾與韓國總統尹錫悅會面，尹錫悅表示將持續促進經濟技術合作，賀錦麗則指出，美韓同盟已成為世界安全繁榮核心，這次訪韓是為強化雙邊力量與合作。

賀錦麗（Kamala Harris）今天上午搭乘專機抵達韓國，之後前往位於首爾市龍山區的總統辦公室拜會尹錫悅，這也是美國副總統時隔4年半訪韓。

尹錫悅在會前公開致詞歡迎賀錦麗訪問韓國，指出美韓同盟已超越朝鮮半島範圍，發展成國際同盟，合作範圍也從軍事逐漸擴及經濟技術；他提到，上週出訪英美期間與美國總統拜登（Joe Biden）多次碰面，拜登也對美韓同盟發展方向深感認同。

繼拜登5月訪韓，尹錫悅期待賀錦麗這次訪韓也能成為美韓同盟的新轉機，「為守護我國國民的自由、安全與繁榮，我會持續努力促進作為支柱的韓美同盟發展」。

賀錦麗則表示，拜登在她訪韓前私下請她代為向尹錫悅轉達問候，並表示今年訪韓行程相當具建設性，這樣的關係也延續至這次會談，是展現兩國關係更加穩定意志的機會。

她指出，美韓同盟近70年來成為朝鮮半島及印太地區、甚至全世界的安全繁榮核心，美方訪韓的目的是為強化雙邊力量及共同合作的努力。

兩人發言後進行非公開會談，韓聯社報導，會中可能討論美國降低通膨法案（Inflation Reduction Act）對韓製電動車差別對待、北韓核武等朝鮮半島問題，以及賀錦麗關心的性別平等議題。

賀錦麗訪韓前接受「紐約時報」（The New York Times）訪問說，「我認為從女性在民主國家的地位，可以反映出該國的民主狀態」，表示將在拜會尹錫悅時提出這項問題。

賀錦麗會後也規劃與韓國當地女性會面的行程，並預計訪問兩韓之間的非軍事區（DMZ），於晚間啟程返美。（編輯：林憬屏）1110929