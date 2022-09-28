賀錦麗批中國破壞國際秩序 矢言繼續深化對台關係

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美國副總統賀錦麗28日表示，中國正削弱國際秩序；她並宣示華府將持續深化與台灣的「非官方關係」。（共同社）

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（中央社日本橫須賀28日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天表示，中國正削弱以規則為基礎國際秩序的關鍵要素；她並宣示，華府將持續深化與台灣的「非官方關係」。

賀錦麗今天造訪位於東京近郊神奈川縣橫須賀、美國海軍在全球最大的海外據點，並發表演說。

路透社報導，賀錦麗依事前準備好的講稿表示：「中國正削弱以規則為基礎國際秩序的關鍵要素。中國藉由展現自身軍事和經濟力量來脅迫、恫嚇鄰居，我們已目睹在東海、南海令人憂心的行徑，以及最近在台灣海峽的挑釁。」

賀錦麗發表上述談話前，美國總統拜登18日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪，並公開承諾，「如果台灣遭遇前所未見的攻擊，美國將出兵防衛台灣。」

美國聯邦眾議院議長 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）8月初訪台後，中國在台灣周邊實施歷來最大規模的軍演。

賀錦麗說，美軍會「不屈不撓、無所畏懼地」持續在這個區域運作。

她在演說中指出：「我們將繼續反對單方面改變現狀的任何行為。我們也會繼續支持台灣自我防衛，這符合我們長期以來的政策。台灣是個充滿活力的民主政體，在科技、健康到其他層面對全球做出貢獻，而且美國將繼續深化與台灣的非官方關係。」

日本是華府在這個區域關係最緊密的盟邦，賀錦麗此次出訪日本，旨在消除盟友疑慮，並遏制任何升高緊張局勢的行為。

今天她造訪的基地共有2萬4000名軍事和文職人員，可在區域衝突時被徵召動員。

橫須賀基地也是美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）的母港，目前雷根號正在韓國參加旨在嚇阻北韓的聯合軍演，賀錦麗明天將造訪分隔兩韓的非軍事區（DMZ）。

賀錦麗昨天率領由兩黨組成的美國弔唁團，出席前日本首相安倍晉三的國葬。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1110928