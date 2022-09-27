白宮稱賀錦麗將訪非軍事區 重申對南韓安全承諾

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（中央社東京27日綜合外電報導）美國白宮今天表示，副總統賀錦麗（Kamala Harris）29日訪問南韓期間，將造訪戒備森嚴的非軍事區（DMZ）。南韓與美國官員說，此行將展現華府對南韓安全的堅定承諾。

北韓25日朝東部外海發射1枚彈道飛彈；與此同時，拜登政府試圖與北韓領導人金正恩進行交涉的行動宣告失敗，各界擔憂北韓可能將進行核試。

賀錦麗目前人在東京，出席日本為遭暗殺身亡前首相安倍晉三舉行的國葬。白宮官員表示，賀錦麗29日將前往非軍事區。

法新社報導，此舉可能引發北韓的憤怒回應。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪問非軍事區時，北韓稱她是「國際和平的最大破壞者」。

平壤當局昨天警告，南韓與美國在朝鮮半島附近舉行5年來首場聯合海軍演習，可能觸發戰爭。

美國官員說，賀錦麗訪問非軍事區將「凸顯在面臨北韓構成的任何威脅時，美國為力挺南韓所做出的承諾」。

這名官員還說，賀錦麗將反思美國與南韓軍人在韓戰中所做的犧牲。近70年前，韓戰於1953年以簽署停戰協議告終，朝鮮半島自此一分為二。

賀錦麗昨天抵達日本，與日本首相岸田文雄見面，今天與數以百計的外國政要一同出席安倍晉三的國葬。

南韓總理韓悳洙今天也在東京與賀錦麗舉行會談，並說訪問非軍事區是「非常具有象徵意味的舉動，以展現對朝鮮半島安全與和平的堅定承諾」。

北韓今年進行數量破紀錄的武器測試，包括自2017年以來首次的洲際彈道飛彈全射程試射。

華府與首爾官員一再告誡，北韓正準備展開第7次核子測試，美國已警告此舉將引來「迅速且強烈」的回應。

南韓前總統與北韓進行外交交涉多年，卻遲遲未取得成果。5月上任的總統尹錫悅已矢言加強與美國的聯合軍演。

南韓海軍昨天表示，聯合海軍演習旨在「展現南韓與美國聯盟回應北韓挑釁行動的強烈意志」。（譯者：張曉雯/核稿：施施）1110927