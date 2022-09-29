賀錦麗尹錫悅會面 韓國會後說明未主動提台海

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）美國副總統賀錦麗上午在首爾拜會南韓總統尹錫悅，展現強化美韓同盟意志，但韓方會後說明時完全未提及較為敏感的台海、美日韓同盟等議題，待白宮聲明發出後才補充說明，受到輿論關注。

賀錦麗今天上午11時20分左右抵達位於首爾龍山區的南韓總統辦公室拜會尹錫悅，兩人在發表公開致詞後進行非公開談話，白宮在會後發出聲明指出，賀錦麗與尹錫悅共同譴責北韓的挑釁行為，並討論到中國與台灣，同意致力維護台海和平穩定。

不過，南韓總統辦公室在會後記者會中並未提及台海情勢與美日韓同盟相關議題，遭部分韓媒質疑是否刻意避談敏感話題。

韓聯社報導，南韓總統辦公室在白宮聲明發出後提供補充說明資料，表示今天會中再次確認雙方認為台灣海峽和平穩定至關重要的基本立場。

報導分析，南韓政府至今，原則上同意維持台海和平穩定的重要性，但因中國主張台海問題屬「內政」，態度敏感，韓方可能因此未主動公開與美方討論相關事項。

湖西大學教授全家霖接受中央社訪問時指出，對希望同時與美中維持合作的南韓政府而言，台海議題敏感，會以較保守方式處理，但就此立場與先前無異，在一中原則下不贊成改變台海現狀，特別是透過武力破壞和平穩定；而韓方一貫較為模糊的原則性立場，也讓中方難以採取進一步動作。

近期台海情勢緊張，駐韓美軍或南韓軍隊是否可能在台灣有事時出動也引發討論，全家霖表示，目前韓國輿論對此正反意見參半，以過去韓方派兵支援伊拉克等戰事經驗，國內反對意見較多，但仍基於「國家利益」派兵，若台灣真有狀況，基於不贊成破壞現狀的立場，韓方即使不出兵，也可能透過後勤支援等方式參與。

但就如同尹錫悅日前受訪提到的，若中國進犯台灣，北韓可能同時動作，這點也是美國與北韓周邊的南韓、日本必須考量因素。

除台海議題外，南韓總統辦公室今天就會中是否談及女性議題也說法反覆，先是否認會中談到相關問題，之後又改口稱賀錦麗提到會後將與南韓當地女性領導人會面，說明美國政府相當關注強化女性角色的議題。（編輯：高照芬）1110929