北韓試射 日本防相：飛行距離4600公里至今最遠

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本防衛大臣濱田靖一今天說，推估北韓稍早試射的彈道飛彈飛行距離約4600公里，可能是北韓至今所試射飛彈中，射程最遠的一枚，且可能跟「火星-12型」中程彈道飛彈同型。

●射程涵蓋關島 恐有牽制美軍意圖

日本富士電視台解說委員能勢伸之分析，火星-12型是北韓具代表性的中程彈道飛彈（IRBM），在此之前試射飛行距離為3000公里，今天試射距離4600公里、高度也達1000公里，「逐漸展現出火星-12型本來的能力」。

今天試射飛行距離已接近最大射程，由於射程範圍涵蓋關島，被認為也有牽制美軍的意圖。

●日本政府召開國安會議因應

日本經濟新聞、富士新聞網、日本放送協會（NHK）報導，日本政府為因應北韓試射，今天上午8時45分起在首相官邸召開約10分鐘的國家安全保障會議（NSC），首相岸田文雄、內閣官房長官松野博一、濱田靖一及外務大臣林芳正等人，一同聽取業管單位對今天試射的情報說明，並商議如何應對。

防衛省表示，北韓今天試射的彈道飛彈在上午7時28分左右到7時29分左右間，飛越日本青森縣上空，研判掉落在日本東方約3200公里外的海域。這是北韓繼2017年9月15日以來，時隔5年再度試射飛越日本上空的彈道飛彈。

日本政府推估北韓今天試射的這枚彈道飛彈，以最高高度約1000公里、飛行距離達至今最遠的4600公里。

濱田在防衛省受訪時表示，北韓今天試射的彈道飛彈，可能跟過去曾試射過4次的火星-12型同型。

濱田說，今天試射的彈道飛彈射程可能超過中程彈道飛彈，推估飛行距離約4600公里，是北韓至今所試射飛彈中，射程最遠的一枚。

松野在國家安全保障會議結束後主持記者會時說，這枚彈道飛彈飛越青森縣附近上空，在上午7時44分左右掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外的太平洋海域。目前推估這枚彈道飛彈飛行距離約4600公里、最高高度達1000公里。

●日本以最強烈表現方式譴責北韓

日本政府正就飛彈種類進行分析，至於北韓試射意圖，松野表示無法肯定回答，但表示已立即透過駐北京大使館管道，向北韓提出嚴重抗議，「以最強烈表現方式予以譴責」。

防衛省表示，今年截至目前為止，北韓已試射20次、至少36枚彈道飛彈，高於2019年試射的25枚，已創歷年來單年試射枚數新高。

受到彈道飛彈試射影響，日本東北新幹線的新青森站到盛岡站間，及北海道新幹線的新函館北斗站到新青森站間雙向列車，一度暫時停駛。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111004