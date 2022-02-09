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北韓自誇 唯其能藉飛彈試射震撼世界以對抗美國

2022/2/9 21:59
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（中央社首爾8日綜合外電報導）北韓今天誇耀，它是世界上少數擁有核子武器和先進飛彈的國家之一，也是唯一能透過飛彈試射「震撼世界」以對抗美國的國家。

北韓近來連連試射彈道飛彈，使得國際緊張情勢不斷加劇，而這種作法早已遭到聯合國安理會禁止。北韓試射飛彈在一月份創下紀錄，至少有7次，包括一種能夠高速機動的新型「極音速飛彈」。

其中還包括自2017年以來首度發射的火星-12型（Hwasong-12）中程彈道飛彈，能夠攻擊美國在太平洋的領土。

北韓外交部發表聲明說，新年以來的一連串試射行動代表「不凡的成就」，加強了北韓「嚇阻戰爭」的實力。

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聲明中並提到火星-15型（Hwasong-15）飛彈，這是北韓所曾發射的射程最遠洲際彈道飛彈（ICBM），自2017年首次試射後即未再發射過，據信其射程可將核子彈頭射向美國任何地方。

聲明中說：「當今世界上許多國家都浪費時間，以屈服和盲目順從態度與美國打交道，地球上只有我們國家能夠藉發射飛彈震撼全世界，並將美國本土置於射程之內。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110209

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