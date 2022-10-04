北韓飛彈越過日本上空 美日韓外長同聲譴責

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國國務院發言人普萊斯今天在聲明中說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與日本和南韓外長「強烈譴責」北韓發射彈道飛彈越過日本上空。

普萊斯（Ned Price）表示，3人也譴責北韓無視聯合國安理會多項決議，嚴重影響區域穩定。

聲明說，布林肯強調，美國對協防日韓的承諾依然「堅不可摧」，並重申三方密切合作的重要性，要北韓「為其令人無法接受的行為負責」。

北韓上一次發射飛越日本的飛彈是在2017年，當時北韓領導人金正恩與時任美國總統川普互相謾罵，川普批評金正恩已是超越常態的嚴重威脅，還兩度以「烈焰與怒火」（fire and fury）強調，北韓將面臨世上前所未見的怒火與威力反擊。

英國「衛報」報導，華府智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員潘達（Ankit Panda）說，發射飛越或經過日本上空的飛彈，能讓北韓科學家在更實際的狀況下測試飛彈。

他說：「與一般高仰角軌道相比，這類試射能讓遠程重返載具（long-range reentry vehicle）暴露在熱負載（thermal loads）及大氣再入壓力之下，這些都是真實世界下必須面臨的條件。」

潘達還說，北韓試射引發的政治影響也相當複雜，因為飛彈在飛越日本上空期間，大部分時間都在大氣層外，但對日本民眾來說，接收到北韓飛彈可能來襲的警報確實令人焦慮。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1111004