更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄
運動

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝
國際

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北韓再射彈
新聞專題
北韓再射彈1/130
首頁 / 國際

北韓飛彈越過日本上空 美日韓外長同聲譴責

2022/10/4 14:31（10/4 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為4日南韓首爾車站內民眾關注一旁電視播放北韓試射彈道飛彈新聞。（路透社）
圖為4日南韓首爾車站內民眾關注一旁電視播放北韓試射彈道飛彈新聞。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國國務院發言人普萊斯今天在聲明中說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與日本和南韓外長「強烈譴責」北韓發射彈道飛彈越過日本上空。

普萊斯（Ned Price）表示，3人也譴責北韓無視聯合國安理會多項決議，嚴重影響區域穩定。

聲明說，布林肯強調，美國對協防日韓的承諾依然「堅不可摧」，並重申三方密切合作的重要性，要北韓「為其令人無法接受的行為負責」。

北韓上一次發射飛越日本的飛彈是在2017年，當時北韓領導人金正恩與時任美國總統川普互相謾罵，川普批評金正恩已是超越常態的嚴重威脅，還兩度以「烈焰與怒火」（fire and fury）強調，北韓將面臨世上前所未見的怒火與威力反擊。

英國「衛報」報導，華府智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員潘達（Ankit Panda）說，發射飛越或經過日本上空的飛彈，能讓北韓科學家在更實際的狀況下測試飛彈。

他說：「與一般高仰角軌道相比，這類試射能讓遠程重返載具（long-range reentry vehicle）暴露在熱負載（thermal loads）及大氣再入壓力之下，這些都是真實世界下必須面臨的條件。」

潘達還說，北韓試射引發的政治影響也相當複雜，因為飛彈在飛越日本上空期間，大部分時間都在大氣層外，但對日本民眾來說，接收到北韓飛彈可能來襲的警報確實令人焦慮。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1111004

延伸閱讀
北韓4日導彈飛行距離4600公里至今最遠 射程涵蓋關島北韓射飛彈升高緊張 美日韓官員通話商討對策南韓譴責北韓連日射彈 憂採取第7次核試
普萊斯
前駐韓美軍司令提協防台灣 南韓：遏制北韓優先美國務院罕見表態：美未對台灣主權採取立場[影]
金正恩
北韓飛彈橫越日本 美亞太助卿籲平壤避免破壞穩定行為中共建政73周年 布林肯金正恩致賀各表立場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北韓射飛彈升高緊張 美日韓官員通話商討對策