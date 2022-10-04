更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄
運動

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝
國際

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北韓再射彈
新聞專題
北韓再射彈2/130
首頁 / 國際

北韓射飛彈升高緊張 美日韓官員通話商討對策

2022/10/4 13:59（10/4 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）北韓今天試射一枚飛彈越過日本上空，促使東亞緊張情勢升高，白宮宣布，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）已分別與南韓與日本官員通話，共商應對之道。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）在聲明中說：「在這兩次電話會議中，美、日、韓國安顧問就採取何種適當且強有力的聯合及國際回應進行磋商，國安顧問蘇利文也強調美國對保衛日本和南韓的堅定承諾。」

法新社報導，北韓今天發射一枚中程彈道飛彈（IRBM）飛越日本上空，促使東京當局罕見啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert）向日本北部和東北部居民示警，要他們尋找掩護。

美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）也在另一項聲明中譴責北韓的試射行動。

聲明說：「美國譴責這些行動，並呼籲朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）不要採取進一步非法和破壞穩定的行動。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1111004

延伸閱讀
北韓飛彈越過日本上空 美日韓外長同聲譴責
蘇利文
澤倫斯基要求盡速加入北約 美方：擇日再議美警告核武恐致災難性後果 克宮：與美維持對話管道
華森
台海緊張加劇 美日韓代表將於夏威夷會談
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北韓4日導彈飛行距離4600公里至今最遠 射程涵蓋關島