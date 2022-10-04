北韓射飛彈升高緊張 美日韓官員通話商討對策

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）北韓今天試射一枚飛彈越過日本上空，促使東亞緊張情勢升高，白宮宣布，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）已分別與南韓與日本官員通話，共商應對之道。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）在聲明中說：「在這兩次電話會議中，美、日、韓國安顧問就採取何種適當且強有力的聯合及國際回應進行磋商，國安顧問蘇利文也強調美國對保衛日本和南韓的堅定承諾。」

法新社報導，北韓今天發射一枚中程彈道飛彈（IRBM）飛越日本上空，促使東京當局罕見啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert）向日本北部和東北部居民示警，要他們尋找掩護。

美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）也在另一項聲明中譴責北韓的試射行動。

聲明說：「美國譴責這些行動，並呼籲朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）不要採取進一步非法和破壞穩定的行動。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1111004