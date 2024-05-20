美國安顧問中東穿梭外交：以沙可望關係正常化

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文向以色列總理尼坦雅胡簡報說，在區域會談之後，以色列和沙烏地阿拉伯之間有可能達成關係正常化協議。

法新社報導，會談文件內容顯示，蘇利文（Jake Sullivan）也呼籲尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的軍事行動必須吻合對加薩走廊未來的「政治戰略」。

在週末的穿梭外交中，蘇利文昨天先在達蘭（Dharan）會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），然後直飛以色列，與尼坦雅胡和其他主要官員會談。

沙烏地官方媒體今天稍早報導，蘇利文和王儲討論了一項半成熟的協議，預計將強化美、沙兩國之間的安全關係。

這項協議被視為美國推動利雅德與以色列關係正常化的重要一環。透過美、沙簽署所謂重大協議，來換取沙烏地首次承認以色列的國家地位，但尚未平息的加薩戰爭讓這個目標變得複雜。

以色列並未立即對此作出回應。儘管以色列依賴華府的軍事援助，但先前大致拒絕了美國總統拜登有關在加薩保持克制的呼籲。

白宮表示，蘇利文在以色列期間「重申拜登總統對拉法（Rafah）的長期立場」。以色列揚言要對拉法這座加薩南部城鎮發動大規模攻擊。

拜登政府呼籲以色列避免此類行動，且在最近暫停向以色列運交炸彈，因為擔心這些炸彈可能會被以色列用於攻擊拉法。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130520