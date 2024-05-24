蒲亭收到正式邀請 暌違24年將再訪北韓
2024/5/24 21:54（5/24 22:13 更新）
（中央社莫斯科24日綜合外電報導）克里姆林宮今天告訴官媒俄羅斯新聞社（RIA），俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）已收到正式邀請，造訪北韓行程「正在準備中」。
法新社報導，俄羅斯與北韓都受到西方嚴厲制裁，自2022年2月俄國全面入侵烏克蘭後，平壤與莫斯科的關係變得更緊密，北韓被控提供重要軍備給俄方。
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「總統蒲亭已收到對北韓進行正式訪問的積極邀請。訪問行程正準備中。我們將在適當時候宣布造訪日期。」
蒲亭上次訪問平壤是2000年，期間與金正恩之父、時任北韓領導人金正日會面。金正恩去年9月曾罕見出訪俄羅斯遠東地區會見蒲亭。（譯者：陳正健）1130524
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