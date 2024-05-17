美控北韓供俄武器 金與正：捏造說法不值一評

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（中央社首爾17日綜合外電報導）北韓官方媒體「北韓中央通信社」（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩的妹妹金與正（Kim Yo Jong）再次否認北韓與俄羅斯有武器交易。

路透社報導，美國和南韓指控北韓向俄羅斯移交武器，用於對付烏克蘭。北韓與俄羅斯雙雙否認這類指控，但去年曾矢言深化兩國軍事關係。

金正恩（Kim Jong Un）去年9月訪問俄羅斯遠東地區，並與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行高峰會後，兩國關係急速升溫。

不過，北韓中央通信社引述金與正的話報導，北韓與俄國軍火交易「理論」是「最荒謬的說法」，這是由偏見和捏造所組成，不值得任何人去置評或解釋；金與正又說這是敵對勢力所散布的不實謠言。

金與正說，北韓開發武器不是為了出口，而是為了抵禦南韓。

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與此同時，美國昨天宣布對兩名俄羅斯人和3家俄國公司祭出制裁，理由是他們協助俄羅斯和北韓之間的武器移交行動，其中包括用於烏克蘭的彈道飛彈。

根據路透社所見的一份報告，聯合國制裁監察員告訴聯合國安全理事會（United Nations Security Council），今年1月2日落在烏克蘭哈爾科夫市（ Kharkiv）的飛彈殘骸屬於北韓的火星11型（Hwasong-11）系列彈道飛彈。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130517