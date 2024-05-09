本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

北韓官媒：金正恩致電蒲亭祝賀俄羅斯勝利日

2024/5/9 21:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾9日綜合外電報導）北韓中央通信社今天報導，北韓領導人金正恩向俄羅斯總統蒲亭致賀電，祝賀俄羅斯迎來衛國戰爭勝利79週年。金正恩在賀電中表達對俄羅斯的「堅定支援與聲援」。

5月9日勝利日（Victory Day）是俄羅斯紀念蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國（蘇聯稱為偉大的衛國戰爭）的重大節日。

路透社報導，此刻正值俄羅斯和挺烏克蘭的西方國家進行尖銳的鬥爭之際，雙方關係岌岌可危。

北韓中央通信社報導，金正恩在致蒲亭的賀電中表示：「我對俄羅斯的神聖偉業予以堅定的支援與聲援，願你和驍勇的俄國軍民在鬥爭中贏得新的勝利，戰勝帝國主義者的霸權政策。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭，美國和其他國家指控北韓運交武器給俄羅斯。北韓和俄羅斯雙雙予以否認，但兩國在去年誓言強化彼此的軍事關係。

聯合國制裁監察員提交安全理事會（Security Council）的報告顯示，今年1月2日有一枚飛彈的碎片掉落在烏克蘭哈爾科夫市（Kharkiv），確認是北韓火星-11型（Hwasong-11）彈道飛彈的殘骸。（實習編譯:石豈嫚/核稿:嚴思祺）1130509

#金正恩
#俄羅斯
#蒲亭
#北韓
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.72
更多編輯台推薦新聞：