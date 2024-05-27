義大利：反對烏克蘭使用軍援武器攻打俄境內目標

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（中央社羅馬26日綜合外電報導）有報導指北大西洋公約組織秘書長建議讓烏克蘭打擊其邊境以外目標後，義大利總理梅洛尼今天重申，她反對烏克蘭使用軍援武器攻打俄羅斯境內目標。

法新社報導，根據義大利媒體，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）接受「經濟學人」（The Economist）專訪時表示，烏克蘭盟友應該考慮讓烏克蘭使用北約提供的武器打擊俄羅斯境內目標，而不是限制在烏克蘭境內使用。

梅洛尼（Giorgia Meloni）對義大利電視台表示：「我不知道史托騰柏格為什麼這麼說，我認為我們必須非常小心。我同意北約必須保持堅定，而不是發出屈服的訊號。」

烏克蘭經常對俄羅斯邊境發動攻擊，尤其是貝爾哥羅德（Belgorod）地區，烏克蘭認為這是對莫斯科2022年2月發動入侵以來的正當報復。

根據「經濟學人」，烏克蘭迄今一直使用國產無人機攻擊俄羅斯。

史托騰柏格在24日發布的「經濟學人」採訪中表示：「盟友現在應該考慮是否該對使用捐贈給烏克蘭的武器取消一些限制。」

他說：「否定烏克蘭使用這些武器攻擊俄羅斯境內合法軍事目標的可能性，使他們難以自衛。」

這番言論引發義大利官員的強烈抗議，義大利正向烏克蘭提供軍事援助，但擔心衝突可能會蔓延。

義大利副總理兼反移民聯盟黨（League）領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）在那不勒斯選舉集會中，猛烈抨擊史托騰柏格的言論。他說：「這位先生不是請求原諒並糾正他的言論，不然就是引咎辭職。」

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，「義大利提供的軍事裝備」必須「在烏克蘭境內使用」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1130527