南韓譴責北韓連日射彈 憂採取第7次核試

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北韓4日上午向日本北海道、青森縣方向發射中距離彈道飛彈，時隔5年再度飛越日本上空。（中央社製圖）

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）南韓政府對北韓近日接連發射飛彈的挑釁行為再次嚴正譴責，並警告北韓若採取核試驗將面臨國際社會反制；專家憂心北韓可能逐步提高挑釁強度，最終進行第7次核試驗。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天上午約7時23分從慈江道武坪里一帶向東發射一枚中距離飛彈（IRBM），飛行距離達4500多公里，高度970多公里，速度約17馬赫。

北韓今天發射飛彈時隔5年飛越日本上空，日本當局為此罕見啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert），並呼籲日本北部和東北部的居民尋找掩護。

南韓國家安全會議（NSC）與軍方都表示，北韓連日發射彈道飛彈的行為，只會讓美韓同盟的遏制能力更加強化，應對北韓威脅的聯合防禦態勢更穩固。

「北韓發射彈道飛彈的嚴重挑釁行為不僅對韓半島（朝鮮半島），也對國際社會和平穩定造成重大危害，且違反聯合國安理會決議」，南韓軍方強烈譴責北韓，要求立即停止這類行為，並強調無論北韓採取何種挑釁行動，都會維持足以壓制的基本應對能力。

日本政府4日針對北韓射彈罕見發出J警報呼籲民眾疏散避難。（共同社）

南韓總統尹錫悅今天在上班途中受訪時也罕見提及北韓飛彈射程，並重申若北韓採取「魯莽的核挑釁」，將會面對南韓軍方與同盟國、國際社會的果決反制。

北韓大學院大學教授梁茂進指出，「這次是中距離飛彈，下次可能就是長距離，再下次就是核試」，憂心北韓持續提高武力示威強度。

北韓今年1月30日也曾在同一地點發射中距離飛彈火星-12，但當時射程僅800公里，以高度2000公里的高角度射擊，最高速度16馬赫。之後在2月至5月間接著發射6次洲際彈道飛彈（ICBM）。

梨花女子大學北韓學系教授朴元坤則指出，北韓先前因為COVID-19疫情消停了一陣子，「現在看來又要再次加速提升戰力」，認為平壤當局在美日韓聯合軍演後可能有更進一步行動，可能包括發展核武的措施。

包括南韓韓國國家情報院預測在內，許多分析都預測，北韓可能在中共20大會議結束後的10月底至11月8日美國期中選舉之間進行核試驗。

但也有部分意見認為，北韓可能會將核試驗這張牌保留到美國期中選舉結果出爐後。統一研究院北韓研究室長洪敏（譯音）分析，平壤當局可能基於政治動機將核試驗保留至明年1、2月進行，對近期發射飛彈與核試驗相關性持保留態度。（編輯：韋樞）1111004