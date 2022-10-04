北韓飛彈橫越日本 美亞太助卿籲平壤避免破壞穩定行為

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）北韓當地時間4日上午朝日本北海道方向發射彈道飛彈，美國國務院亞太助卿康達對此表示「遺憾」，但他說對話管道仍維持開放，呼籲平壤避免採取進一步破壞穩定的行為。

路透社報導，主管東亞及太平洋事務的康達（Daniel Kritenbrink）在一場由韓美研究所（Institute for Corean-American Studies）主持的線上活動發表上述言論。

康達說：「（我們）呼籲朝鮮民主主義人民共和國採取對話一途，致力於認真且持續的外交，避免採取進一步破壞穩定的行為。」

康達也說，華府的戰略對手中國得拿出更多作為，打擊北韓規避制裁的行為。他還說，北京當局和俄羅斯必須做更多事情，來關閉所謂的平壤採購網絡。

北韓正加強破紀錄的武器測試閃電戰，南韓和日本政府說，北韓今天發射一枚飛越日本的中程彈道飛彈，讓事態大幅升級。

北韓上一次發射飛越日本的飛彈是在2017年，當時北韓領導人金正恩與時任美國總統川普互相謾罵，川普當時批評金正恩已是超越常態的嚴重威脅，還兩度以「烈焰與怒火」（fire and fury）強調，北韓將面臨世上前所未見的怒火與威力反擊。

南韓軍方表示，軍方「今天（4日）上午7時23分左右，偵測到一枚疑似中程彈道飛彈物體從慈江道舞坪里一帶發射，朝東部方向飛越日本」。

前南韓海軍軍官、現任教於首爾慶南大學（Kyungnam University）的金東燁（Kim Dong-yup，音譯）表示，南韓和日本發布的飛彈初步飛行細節顯示，這枚飛彈有可能是北韓2017年公布、作為威脅攻擊關島計畫一部分的「火星-12型」（Hwasong-12）中程彈道飛彈（IRBM）。

日本內閣官房長官松野博一在記者會上表示，這枚飛彈飛行距離4600公里，最高飛行高度達1000公里。

關島報紙「太平洋每日新聞」（Pacific Daily News）引述民防官員說法報導，北韓今天發射這枚飛越日本的飛彈並未對關島構成威脅，當地官員也監控與這次發射有關的報告，研判關島目前安全無虞。

首爾梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）則表示：「平壤當局若發射飛彈飛越日本，表示其近來挑釁行為出現重大升級。平壤仍處於挑釁和測試循環的中間。」

他還說：「金氏政權正在研發戰術核彈頭和潛射彈道飛彈等武器，作為軍備競賽中超越南韓並離間美國盟國的長程戰略一環。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1111004