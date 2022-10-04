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北韓10天內5度射彈 南韓指挑釁強度升級

2022/10/4 07:54（10/4 08:37 更新）
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北韓4日上午向日本北海道、青森縣方向發射彈道飛彈，日本政府發出J警報呼籲民眾疏散。（共同社）
北韓4日上午向日本北海道、青森縣方向發射彈道飛彈，日本政府發出J警報呼籲民眾疏散。（共同社）
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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）南韓合同參謀本部表示，北韓今天上午向東部海域發射彈道飛彈，研判為一枚中距離彈道飛彈，路徑通過日本上空，這是平壤當局在近10天內第5次發射飛彈，挑釁強度較先前升級。

韓聯社報導，北韓9月25日曾從平安北道泰川一帶發射一枚短距離彈道飛彈（SRBM），9月28日從平壤順安一帶發射2枚，9月29日從平安南道順天一帶發射2枚，10月1日從平壤順安發射2枚。

根據南韓合同參謀本部，今天上午7時20分從慈江道武坪一帶發射的是一枚中距離彈道飛彈（IRBM）。這是北韓今年以來第21次發射彈道飛彈，軍方正在分析相關數據。

專家表示，北韓近期頻繁從不同地點發射飛彈，可能是為測試各種環境下的飛彈應用能力，收集相關數據，同時強化實際戰力以突破南韓防禦網。

北韓前幾天集中測試短距離彈道飛彈，算是「有節制」的挑釁行動，這次發射射程更長的中距離彈道飛彈，示威水準升級。（編輯：郭中翰）1111004

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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