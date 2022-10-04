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與北韓又斷線 南韓統一部正確認技術問題

2022/10/4 10:46（10/4 11:46 更新）
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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）南韓統一部表示，今早與北韓的兩韓共同聯絡辦公室例行電話未能正常接通，目前正在確認是否為技術問題。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天上午向東部海域發射彈道飛彈，研判為一枚中距離彈道飛彈，路徑通過日本上空，這是平壤當局在近10天內第5次發射飛彈，挑釁強度較先前升級。

韓聯社報導，統一部官員今天向媒體表示，兩韓共同聯絡辦公室今天上午9時的例行通話未正常接通，兩韓機房也無法正常通話。

但因軍方通話正常接通，統一部正在確認是否受線路等技術問題影響。

對於北韓方是否可能故意不接電話，官員表示，當前以確認兩韓通話線路正常連接為優先，還無法對通話失敗置評。

兩韓一般每天會在上午9時及下午5時透過兩韓共同聯絡辦公室進行例行通話。

北韓曾在2020年6月單方面斷絕與南韓的所有聯絡管道，同月炸毀位於境內開城的兩韓聯絡辦公室，抗議南韓政府對脫北者向北韓空飄傳單的消極作為。

兩韓聯絡管道在隔年7月重啟，時隔2週又因美韓聯合軍演停擺約3個月，同年10月宣布恢復正常通話。（編輯：周永捷）1111004

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