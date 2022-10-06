南北韓陷武力示威惡性循環 美國立場或成轉捩點

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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）北韓12天來6度試射飛彈，頻率為歷年之最，今天傍晚更派遣軍機升空，與南韓軍機對峙約一小時。專家認為，平壤當局很有可能接著試射洲際彈道飛彈 （ICBM）及第7次核試驗等挑釁行動，背後意圖也引發各界猜測。

南韓前陸軍軍事研究所所長韓雪（譯音）在9月底北韓第3度試射飛彈時就發文指出，北韓特地選在美國航空母艦抵達釜山港、美國副總統賀錦麗訪韓，以及美日韓進行聯合軍演時試射飛彈，挑釁意味濃厚，傳達「北韓不再將美國放在眼裡」，「美國軍事能力不足以遏制北韓」的訊息。

也有意見認為，北韓之所以選在這些敏感時機發射飛彈，是為合理話自身的挑釁行為，這項意圖在中國5日於聯合國安理會的發言可見一斑。

聯合國安理會在北韓連續試射彈道飛彈後召開會議，但與北韓交好的中國及俄羅斯不希望安理會召開公開會議，中國常駐聯合國代表團副代表耿爽更表示，安理會不該一味施壓，意味著不支持安理會就北韓問題再祭出新制裁。

中俄也主張，北韓是因美韓聯合軍演才發射飛彈反制，這與北韓外交部今天的公開聲明如出一轍。北韓外交部今天發布聲明，譴責美國核動力航空母艦雷根號重返朝鮮半島海域，並表示北韓針對美韓聯合軍演等加劇區域軍事緊張的行動採取合理應對措施，抗議美國及其盟友就此訴諸安理會。

南韓京鄉新聞以「惡性循環」形容目前兩韓的軍事對峙局勢，指出自雷根號抵韓開始，北韓以發射飛彈表達不滿，美韓聯軍則以軍事演習等行動展現對北韓遏制力，隨之而來的卻是北韓更多挑釁行動，北韓大學院大學教授梁茂進表示，這種情況持續下去只是陷入「挑釁與遏制的惡性循環」。

北韓領導人金正恩6月就表明「強對強」立場，表示若美國不放棄對北韓的敵對政策，北韓也會強硬以對，這點在近期雙方對峙中展露無遺。南韓多數輿論認為，兩韓與美國關係可能回到2017年冰點，當時北韓一年內6度試射飛彈，美方也出動軍機至北韓核試驗場鄰近海域上空示威。

北韓今年已試射飛彈十多次，近期更頻繁，南韓輿論對北韓將進行洲際彈道飛彈（ICBM）試射及第7次核試驗的猜測甚囂塵上，南韓國家情報院也在國會報告中提到，北韓很有可能在中共20大結束後至美國期中選舉日之前進行核試驗。

不過，就如同北韓近期接連以立法、瞄準美韓軍演時機等合理化挑釁行動的作法，也有專家認為北韓的進一步動作還要看美國及南韓的應對方式。統一研究院北韓研究室長洪敏（譯音）分析，要進行核試驗，北韓需要一個不同於發射飛彈的理由及時機。

洪敏表示，對北韓的遏制能力的確是確保國安的必要手段，但「若過度強調手段，會讓安保陷入危險狀況」，認為美韓軍演就算不縮減規模，也應該盡量減少曝光，以穩定情勢。

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美國與南韓對北韓非核化要求不變，與北韓堅持核武是維護國家體制必要力量的立場仍是兩條平行線，首爾新聞引述匿名消息人士說法報導，平壤當局最終的目標是讓美國承認北韓擁核，並與美國建交，「美國解除對北韓制裁，走向建交，才是解決問題的第一步」，認為美國態度將是當前局勢變化關鍵。

但也有意見認為，考量北韓經濟狀況不佳，目前的對峙局面恐怕無法維持太久。值得注意的是，北韓近期在經濟困難及疫情緩和下，重啟與中國貨運列車通行，加上中方明顯偏向北韓態度，可能讓僵局延續。（編輯：高照芬）1111006