北韓再射2枚彈道飛彈 日本政府嚴重抗議強烈譴責

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（中央社東京6日綜合外電報導）北韓今天上午再度試射2枚彈道飛彈，日本政府已透過駐北京大使館管道向北韓提出嚴重抗議，並強烈予以譴責。北韓今年至今已試射多達38枚彈道飛彈，創歷年新高。

日本讀賣新聞報導，日本防衛大臣濱田靖一今天表示，北韓上午6時左右及6時15分左右，從內陸地區朝東方試射共2枚彈道飛彈，推估都已掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外的日本海。

根據濱田說法，推估第1枚彈道飛彈最高高度約100公里、飛行距離約350公里；第2枚彈道飛彈最高高度約50公里、飛行距離約800公里。第2枚彈道飛彈有可能以不規則軌道飛行。

濱田今天在防衛省受訪時說：「北韓執意進行挑釁且片面升高（緊張）情勢，連串作為已對我國、區域及國際社會的和平與安全造成威脅，絕對無法容許。」

日本經濟新聞報導，日本首相岸田文雄上午在首相官邸受訪時說，北韓從9月底開始在短期內試射6次，絕對無法容許。

防衛省表示，如果單就彈道飛彈來看，今天是北韓今年第21次試射，總計至少已試射38枚，超過2019年的25枚，持續創歷年試射枚數新高。

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日本放送協會（NHK）報導，如果包括其他飛彈在內，北韓今年至今已試射24次，分別是1月7次、2月1次、3月3次、4月1次、5月4次、6月1次、8月1次、9月3次、10月3次。特別是從9月下旬到10月上旬間，總計就試射6次。

北韓10月4日試射一枚中程彈道飛彈飛越日本青森縣附近上空最受關注，防衛省推估最高高度達約1000公里、飛行距離約4600公里至今最長，研判有可能是「火星-12型」同型飛彈。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111006