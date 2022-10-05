北韓試射彈道飛彈隔天 美國南韓發射4枚飛彈回應

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南韓和美國5日在聯合軍演中，朝日本海發射4枚地對地飛彈。（ South Korean Defense Ministry/Handout via 路透社）

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（中央社首爾5日綜合外電報導）繼昨天北韓試射中程彈道飛彈後，南韓軍方指出，南韓和美國今天在聯合軍演中，朝日本海發射4枚地對地飛彈。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）引述合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）說法指出，南韓和美國各發射2枚地對地陸軍戰術飛彈系統（Army Tactical Missile System）飛彈、精準擊中模擬目標，展現遏制進一步挑釁的能力。

北韓昨天自慈江道（Jagang）舞坪里（Mupyong-ri）發射1枚中程彈道飛彈（IRBM），為時隔8個月首次發射中程彈道飛彈，飛行約4600公里、越過日本上空，最後落入太平洋。

南韓和美國對此回應，當天進行聯合空中軍演，南韓空軍F-15K戰鬥機對黃海的一個目標投射2枚聯合定向攻擊炸彈（JDAM）。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1111005