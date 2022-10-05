更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬
生活

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬

諾貝爾醫學獎 瑞典遺傳學家帕博為滅絕人類做基因定序獲殊榮
科技

諾貝爾醫學獎 瑞典遺傳學家帕博為滅絕人類做基因定序獲殊榮

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄
運動

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒：中國遭遇重大金融危機 北京不作為卸責地方
首頁 / 國際
北韓再射彈
新聞專題
北韓再射彈1/136
首頁 / 國際

北韓試射彈道飛彈隔天 美國南韓發射4枚飛彈回應

2022/10/5 08:04（10/5 09:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南韓和美國5日在聯合軍演中，朝日本海發射4枚地對地飛彈。（ South Korean Defense Ministry/Handout via 路透社）
南韓和美國5日在聯合軍演中，朝日本海發射4枚地對地飛彈。（ South Korean Defense Ministry/Handout via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾5日綜合外電報導）繼昨天北韓試射中程彈道飛彈後，南韓軍方指出，南韓和美國今天在聯合軍演中，朝日本海發射4枚地對地飛彈。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）引述合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）說法指出，南韓和美國各發射2枚地對地陸軍戰術飛彈系統（Army Tactical Missile System）飛彈、精準擊中模擬目標，展現遏制進一步挑釁的能力。

北韓昨天自慈江道（Jagang）舞坪里（Mupyong-ri）發射1枚中程彈道飛彈（IRBM），為時隔8個月首次發射中程彈道飛彈，飛行約4600公里、越過日本上空，最後落入太平洋。

南韓和美國對此回應，當天進行聯合空中軍演，南韓空軍F-15K戰鬥機對黃海的一個目標投射2枚聯合定向攻擊炸彈（JDAM）。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1111005

（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
北韓飛彈越過日本上空 美日韓外長同聲譴責南韓：北韓核設施正常運作 準備發射新型洲際飛彈北韓火星12型彈道飛彈受關注 過去曾試射4次北韓4日導彈飛行距離4600公里至今最遠 射程涵蓋關島回敬北韓挑釁 南韓軍方發射2枚定向攻擊炸彈
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北韓頻頻射飛彈 美日領袖通熱線強烈譴責、加強同盟