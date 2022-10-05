試射飛彈反制北韓卻意外墜毀釀恐慌 南韓軍方致歉[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南韓和駐韓美軍5日試射4枚飛彈加以回應北韓，不過南韓另外自行發射一枚飛彈卻意外墜毀，未造成傷亡。（South Korean Defense Ministry/Handout via 路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾5日綜合外電報導）北韓昨天發射飛越日本的彈道飛彈，射程是歷來最遠一次，南韓和駐韓美軍今天試射4枚飛彈加以回應。不過南韓另外自行發射一枚飛彈卻意外墜毀，未造成傷亡，南韓軍方為此致歉。

擁核的北韓昨天從慈江道（Jagang）舞坪里（Mupyong-ri）試射一枚歷來射程最遠的中程彈道飛彈（IRBM），不僅是北韓5年來首度飛越日本上空的飛彈，也促使日本當地發布警報，呼籲居民尋找掩護。

路透社報導，這枚飛彈是2017年來首度飛越日本的北韓飛彈，其飛行距離估計為4600公里，是北韓射程最遠的一次試射。北韓先前射出的飛彈通常會高飛到太空中，避免飛越鄰國上空。

南韓合同參謀本部今天說，南韓和美軍朝海中齊發飛彈加以回應，韓美稍早也在黃海展開戰機轟炸演習。

南韓軍方另也證實，南韓一枚「玄武-2」（Hyunmoo-2）飛彈發射後不久便墜毀在發射基地，所幸無人受傷。

南韓軍方表示，這枚飛彈攜帶一個彈頭，但並未爆炸，並對引發江原道江陵地區居民擔憂一事致歉。

據法新社報導，南韓官員今天表示，這枚彈道飛彈墜毀地面引發熊熊大火後，在以往平靜的南韓城市引發恐慌。

一名南韓軍官告訴韓聯社，這枚飛彈的推進劑起火燃燒，但彈頭並未引爆。

南北韓間的武裝衝突相當罕見，不過這起飛彈墜毀事故讓部分居民以為戰爭已爆發，一名用戶在推特（Twitter）上說：「我以為開戰了，結果是軍事訓練。」

美軍和盟國加強展示武力，白宮國家安全會議（National Security Council）稱北韓最近的試射「危險且魯莽」。

美國總統拜登和日本首相岸田文雄「以最強烈措辭」譴責北韓試射，歐洲聯盟（EU）則稱這是「魯莽且刻意挑釁的行為」，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也予以譴責，說這違反了安理會決議。

雖然中國和俄羅斯告訴聯合國安理會其他成員國，中俄反對召開公開會議，由15國組成的安理會明天仍將應美國要求召開會議商討北韓問題。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1111005